«Поиск идеального баланса»: как создавалась и совершенствовалась авиационная крылатая ракета Х-59 «Овод»

40 лет назад на сверхзвуковом истребителе-бомбардировщике Су-17М4 начались испытания авиационной тактической ракеты Х-59 «Овод». Этот опыт имел большое значение для оценки боевых возможностей и эксплуатационных особенностей новейшего на тот момент боеприпаса. Х-59 — одна из первых высокоточных крылатых ракет в арсенале отечественных ВВС. Впоследствии «Овод» был радикально модернизирован с целью увеличения дальности, скрытности и помехозащищённости. Современная модификация Х-59МК2 позволяет уничтожать цели на дистанции в несколько сотен километров. По словам экспертов, опыт совершенствования данных средств поражения позволил создать концептуально новую дальнюю ракету X-69.

40 лет назад начались первые испытания новейшей на тот момент авиационной тактической ракеты Х-59 «Овод» класса «воздух — земля» на сверхзвуковом истребителе-бомбардировщике Су-17М4.

Как пояснил в комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков, испытания способствовали раскрытию боевого потенциала как боеприпаса, так и самого самолёта. По его словам, Су-17М4 был выбран в качестве перспективного носителя по причине совместимости с «Оводом».

«Х-59 — одна из первых советских высокоточных ракет воздушного базирования. Её носитель Су-17М4 являлся самым современным в семействе Су-17, которое широко эксплуатировалось в советских ВВС в период холодной войны. Данный тип самолётов регулярно получал новые боеприпасы. Поэтому военные приняли закономерное решение опробовать Овод» на Су-17М4», — рассказал Леонков.

Испытания Х-59 на этом самолёте успешно завершились в 1984 году. По их итогам «Овод» был рекомендован для оснащения истребителей-бомбардировщиков ВВС СССР. В том же году разработчики — специалисты МКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка (подмосковная Дубна) — получили государственную премию за создание ракеты.

Как заявил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, испытания, стартовавшие 28 сентября 1983 года, были важны для оценки боевых возможностей и эксплуатационных особенностей Х-59.

Скрытность и точность

Разработка Х-59 началась в 1970-х годах. Данный проект осуществлялся с целью расширения линейки высокоточных авиационных боеприпасов.

Причиной ускоренной модернизации стоявших на вооружении образцов стало стремительное развитие систем ПВО-ПРО и систем средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) западных государств.

Как отметил Корнев, новейшие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) типа Patriot, разработанные в 1970-х годах, позволяли поражать советскую авиатехнику и обеспечивали высокий уровень защиты от многих типов ракетного вооружения.

«Разработка Х-59 была призвана не допустить господства натовских средств ПВО. Инженеры МКБ «Радуга» трезво подошли к оценке имевшихся авиационных ракет с целью повышения таких показателей, как дальность, скрытность, точность и помехозащищённость. Главной задачей конструкторов в Х-59 стал поиск идеального баланса между скоростью ракеты, её малозаметностью и точностью», — подчеркнул Корнев.

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Первоначально проектом руководил знаменитый советский конструктор Александр Березняк. После его смерти проект перешёл к Игорю Селезнёву.

Эскиз Х-59 был подготовлен в 1972 году. По замыслу создателей, «Овод» должен был поражать наземные цели, а также корабли небольшого размера, прикрытые средствами ПВО противника.

Разработка Х-59 велась с использованием технологического задела, полученного в результате создания авиационной ракеты с телевизионной системой наведения Х-29Т и противорадиолокационной ракеты среднего радиуса действия Х-58.

В частности, от Х-29Т «Овод» позаимствовал телевизионную систему наведения. Она располагалась в аппаратном подвесном контейнере АПК-9, который имел в своём составе антенные блоки в передней и задней полусферах. Это позволяло штурману корректировать курс ракеты даже после того, как происходил разворот самолёта-носителя в обратном направлении от цели.

Наведение Х-59 осуществлялось в два этапа. На первом — автономном — ракета использовала загруженные в неё координаты цели. Исходя из них, большую часть пути ракета следовала по заданной траектории.

На второй этап наведения «Овод» переходил, когда до цели оставалось 5—10 км. За финальную траекторию полёта отвечала телевизионная головка самонаведения (ГСН) «Тубус-2». С её помощью лётчик получал изображение местности по видеоканалу, вручную уточнял местоположение цели и сопровождал ракету практически до самого попадания, используя командный радиоканал.

Ракета Х-59 (на первом плане) с телевизионно-командной системой наведения

РИА Новости

© Сергей Мамонтов

Согласно открытым данным, стартовая масса Х-59 составляла 760—790 кг, длина — 5,368 м, размах крыла — 1,26 м, вес боевой части — 148 кг, дальность действия — до 40 км. «Овод» оснащался двумя двигателями: стартовым, выполнявшим функцию ускорителя, и маршевым, обеспечивавшим необходимую скорость и дальность полёта.

Ракета была принята на вооружение в 1985 году. Серийное производство «Овода» развернулось на Смоленском авиационном заводе.

Как пояснил Корнев, ввиду сложных задач работы по Х-59 заняли более десяти лет. Однако усилия конструкторов «Радуги» полностью оправдались. По состоянию на начало 1980-х годов советские ВВС получили эффективное средство поражения наземных и надводных объектов на средней дальности.

«Научно-исследовательская деятельность по «Оводу» продолжалась вплоть до конца 1970-х годов, а в 1980 году началась финальная фаза опытно-конструкторских работ. Затем прошли испытания, которые подтвердили высокую точность ракеты — круговое вероятное отклонение (КВО) не превышало 1,5 м», — рассказал Корнев.

По словам эксперта, высокие поражающие способности «Овода» компенсировали достаточно скромную дальность стрельбы.

«Дальность применения сейчас кажется небольшой, но по тем временам это был прорыв. Кроме того, изучая различные источники, можно предположить, что с высокой долей вероятности Х-59 стала первой авиационной тактической ракетой, для которой была создана ядерная боевая часть. В условиях холодной войны это было важное преимущество наших ВВС», — отметил Корнев.

Вне зоны действия ПВО

Вместе с тем объективным недостатком Х-59 были ограничения на запуски в тёмное время суток из-за специфики механизма наведения. Для успешного поражения вражеских целей требовались хорошая видимость и заметность цели на фоне своего окружения.

В качестве ориентира предполагалось использовать контрастные протяжённые объекты вроде железнодорожных магистралей, рек и автодорог.

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По словам опрошенных RT экспертов, проблемы в надёжности наведения «Овода» и желание ВВС получить большую дальность послужили стимулом для модернизации ракеты. В результате нового этапа работ в течение 1980-х годов специалисты «Радуги» создали Х-59М.

Усовершенствованная версия «Овода» получила новый турбореактивный двигатель, что позволило увеличить дистанцию полёта до 115 км.

«Увеличение дистанции полёта до 115 км, по сути, вывело Х-59 на новый качественный уровень. Из имеющейся информации следует, что Х-59М применялись в ходе боевых действий в Чечне в 1994—1995 годах для поражения техники и укреплений боевиков. Этот опыт позволил выявить ряд недочётов, таких как проблемы использования в сложных метеоусловиях», — сообщил эксперт.

Вторая усовершенствованная модификация «Овода» — Х-59МК — появилась в арсенале российских ВВС в 2000-х годах. Главное её отличие от предшествующих образцов заключалось в интеграции системы навигации ГЛОНАСС/GPS. Также разработчики установили на ракету активную радиолокационную головку самонаведения, что облегчило процесс сопровождения ракеты штурманом.

Как отметил Алексей Леонков, специалисты «Радуги» внимательно отслеживали тенденции в развитии авиационного вооружения и средств ПВО стран — членов НАТО и вносили необходимые изменения в конструкцию ракеты.

«Разработка любого вооружения предполагает фактически его непрерывную эволюцию из-за развития средств РЭБ и ПВО вероятного противника. Кроме того, ВВС всегда стремились осуществлять пуски ракет вне зоны действия ПВО, то есть с безопасного расстояния. По этой причине в Х-59 повышались дальность, помехоустойчивость, упрощалась работа штурмана в части её наведения», — пояснил Леонков.

Справа: ракета Х-59МК

РИА Новости

© Евгений Биятов

По словам эксперта, вершиной эволюции «Овода» является Х-59МК2. Данная модификация оснащена инерциальной системой наведения, комплексированной с оптико-электронной ГСН и навигационным приёмником ГЛОНАСС. Новые средства наведения позволяют применять ракету ночью и почти при любой погоде. Наряду с этим в модернизированном боеприпасе автоматизирован финальный этап наведения — в отличие от предшествующих образцов Х-59МК2 самостоятельно сравнивает объекты окружающей среды с заложенным в памяти изображением цели и корректирует свой курс.

Аэродинамическая форма обновлённого «Овода» получила квадратные очертания. Ракета выполнена с использованием технологий снижения радиолокационной заметности и конструктивно адаптирована для размещения во внутренних отсеках самолётов пятого поколения.

Впервые широкой публике Х-59МК2 была представлена на авиасалоне МАКС-2015. Согласно опубликованной на выставке информации, масса ракеты — 770 кг, длина — 4,2 м, скорость полёта — 750—1000 км/ч, высота полёта — 50—300 м. Боеприпас может оснащаться проникающей фугасной и кассетной боевыми частями массой 310 кг.

«Заявленная на МАКС дальность — 290 км. Этот показатель соответствует экспортным ограничениям на дальность российского ракетного вооружения. Но специалисты сходятся во мнении, что реальная дальность Х-59МК2 уверенно превышает 300 км и может достигать 500 км», — отметил Дмитрий Корнев.

По словам эксперта, Х-59МК2 приспособлена под размещение во внутрифюзеляжном пространстве самолёта пятого поколения Су-57. Каждая такая боевая машина может нести до четырёх ракет. Боевой дебют Х-59МК2, как считают эксперты, состоялся в 2018 году с Су-57 в ходе сирийской операции.

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Помимо самолёта пятого поколения, носителями современной модификации «Овода» могут выступать истребитель-бомбардировщик Су-34 и самолёты дальней авиации ВКС.

Алексей Леонков назвал Х-59МК2 одним из самых грозных высокоточных средств поражения на дальние дистанции в арсенале ВКС России. Также, как рассказал эксперт, опыт создания и боевого применения обновлённого «Овода» позволил специалистам МКБ «Радуга» разработать ещё более эффективную крылатую ракету, получившую наименование Х-69.

Высокоточная авиационная ракета среднего радиуса Х-59МК2

© АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение»

Обе ракеты имеют схожую аэродинамическую форму и массогабаритные характеристики. Х-69 может применяться с Су-57, Су-35, Су-30МК, Су-34, МиГ-35, МиГ-29К и другими отечественными боевыми самолётами. Как полагает Леонков, Х-69 является концептуально новым изделием, хоть и уходит своими корнями в семейство «Овод».

«Прежде всего Х-69 отвечает запросу военных на снижение радиолокационной заметности и повышение дальности поражения целей. С развёртыванием серийного производства этой ракеты «Оводы» будут уходить в историю. Однако Х-59МК2, скорее всего, продолжит выпускаться и применяться по объектам ВСУ», — заключил Леонков.