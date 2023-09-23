Воздушный радар: какие задачи выполняют в войсках самолёты ДРЛО А-50У

Модернизированный российский самолёт ДРЛО А-50У передан Минобороны РФ, сообщила госкорпорация «Ростех». В ближайшее время в войска будет поставлен ещё один экземпляр А-50У, уточнили в компании. Самолёты предназначены для дальнего обнаружения объектов противника, наведения на них средств поражения или перехвата, а также выдачи информации на командные пункты. По словам аналитиков, подобные самолёты активно задействуются в ходе СВО. Увеличение количества этих машин позволит повысить эффективность борьбы с вражескими беспилотниками и крылатыми ракетами, считают специалисты.

Модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения (ДРЛО) А-50У передан Минобороны РФ.

«Холдинг «Росэлектроника» и Объединённая авиастроительная корпорация (обе компании входят в Госкорпорацию «Ростех») поставили в войска очередной модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У», — говорится в релизе пресс-службы «Ростеха».

В составе «Росэлектроники» работы по модернизации борта вёл московский концерн «Вега», а в составе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) — Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» (ТАНТК им. Г.М. Бериева), уточнили в «Ростехе».

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По словам генерального конструктора концерна «Вега» Вячеслава Михеева, в ближайшее время Минобороны РФ планируется поставить ещё один модернизированный комплекс А-50У.

«Применение модернизированных летающих радаров А-50У в зоне проведения специальной военной операции позволяет оперативно обнаруживать воздушные объекты противника и эффективно противодействовать им силами авиации и ПВО. С учётом высокой потребности в данных машинах в войсках мы передали очередной борт и в ближайшее время планируем завершить модернизацию ещё одного комплекса А-50», — рассказал он.

Как напоминают аналитики, самолёты А-50У, помимо СВО, также применялись и в ходе антитеррористической операции в Сирии.

«Такие самолёты ведут воздушное наблюдение. Когда, например, поднимаются украинские машины для запуска крылатых ракет, то самолёты ДРЛО в состоянии обнаружить Су-24 и Су-27 ВСУ. А-50У передают данные командованию и при необходимости ВС РФ поднимает перехватчики для уничтожения вражеских носителей крылатых ракет», — пояснил в разговоре с RT военный эксперт, директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов.

На смену «Лиане»

Самолёты ДРЛО предназначены для дальнего обнаружения объектов противника, наведения на них средств поражения или перехвата, а также выдачи информации на командные пункты.

По словам военного эксперта Юрия Лямина, подобные «летающие радары крайне важны в современных конфликтах», так как компенсируют недостатки наземных РЛС.

«На дальность обнаружения наземных РЛС сильное влияние оказывает рельеф местности, зачастую серьёзно ограничивая их возможности по обнаружению целей. Это нередко позволяет противнику обходить такие РЛС, пользуясь складками местности или малой высотой полёта. Самолёты ДРЛО, находясь в воздухе, с высоты могут обнаруживать даже такие сложные цели», — указал аналитик в комментарии RT.

В СССР первым самолётом этого класса был принятый на вооружение в 1965 году Ту-126 с радиолокационным комплексом «Лиана».

«Лиана» позволяла обнаруживать воздушные объекты на дальностях от 100 до 350 км, а морские цели — до 400 км. При этом бортовая аппаратура могла передавать полученные сведения на командные пункты ПВО и ВМФ, находящиеся на расстоянии 2 тыс. км.

В дальнейшем возникла необходимость разработки нового самолёта ДРЛО, который смог бы обнаруживать низколетящие цели. Работы в этом направлении велись в ОКБ им Г.М. Бериева (ныне — ТАНТК им. Г.М. Бериева) в 1970-х годах. Их итогом стало создание самолёта А-50.

Воздушное судно было построено на базе транспортника Ил-76. Характеристики нового летающего радара были на порядок лучше, чем у предшественника — дальность обнаружения воздушных целей возросла до 650 км, а количество сопровождаемых целей — до 300. Самолёт мог находиться в воздухе до четырёх часов, а при дозаправке — почти вдвое дольше.

В 2011 году в российские войска стал поступать усовершенствованный вариант А-50 — А-50У. Разработчики не уточняют, изменилась ли дальность обнаружения самолёта. Вместе с тем в материалах «Ростеха» говорится, что модернизированный А-50 может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация.

А-50

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Обновлённый борт также оснастили новой электроникой с большей производительностью и быстродействием, что позволило нарастить возможности функционального программного обеспечения. В свою очередь, применение новых ЖК-мониторов большей размерности и разрешения повысило эффективность системы отображения радиолокационной обстановки, а улучшенная эргономика воздушного судна должна снизить утомляемость экипажа. А-50У также получил новый пилотажно-навигационный комплекс.

Кроме того, использование современной аппаратуры снизило вес самолёта и позволило увеличить дальность полёта и время нахождения в воздухе при выполнении боевых задач.

«В результате модернизации самолёт получил новое техническое оснащение, которое повышает скорость и дальность обнаружения воздушных, наземных и морских целей, эффективность противодействия противнику», — говорится на сайте «Ростеха».

Борьба с БПЛА и крылатыми ракетами

Сейчас российские разработчики создают новый самолёт ДРЛО под названием А-100 «Премьер». Согласно планам, он должен получить полностью цифровой навигационный комплекс и цифровую систему управления со «стеклянной» кабиной, а также активную фазированную решётку производства концерна «Вега».

Базой для комплекса стал модернизированный Ил-76 — Ил-76МД-90А с новыми малошумными и более мощными двигателями ПС-90А-76.

По данным «Ростеха», на А-100 установлено порядка 20 т уникального радиоэлектронного оборудования, которое позволяет «Премьеру» мгновенно обнаруживать, опознавать и классифицировать цели, а также моментально передавать информацию на пункты управления для целеуказания корабельным и наземным зенитным средствам.

Как отметил в 2018 году на тот момент генконструктор концерна «Вега», член-корреспондент РАН Владимир Верба, в новом поколении летающих радаров удалось воплотить результаты самых передовых исследований в области радиолокации и информационных технологий.

«Для А-100 использованы технические решения, основанные на современной электронной компонентной базе, высокопроизводительных вычислительных средствах, последних достижениях отечественной радиоэлектроники. Это касается как средств получения информации, так и вычислительного комплекса для её обработки, а также автоматизированных рабочих мест операторов», — указал он.

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В феврале 2022 года А-100 «Премьер» совершил первый полёт с включённым бортовым радиотехническим комплексом. Как сообщили тогда в «Ростехе», в ходе полёта, в частности, проверялись аэродинамические характеристики самолёта, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры бортового радиотехнического комплекса.

«Полёт прошёл в штатном режиме. Все системы и оборудование отработали корректно. Экипаж полностью выполнил полётное задание, поверив устойчивость и управляемость самолёта на заданных режимах пилотирования, а также работу комплекса, установленного на самолёт. Платформа Ил-76МД-90А подтвердила заданные характеристики», — сообщил командир экипажа, заслуженный лётчик-испытатель первого класса Сергей Пархаев.

«А-100, в отличие от А-50У, будет уже полностью новым самолётом, сделанным на базе Ил-76МД-90А. Предполагается что А-100 будет иметь большую дальность обнаружения целей и возможность одновременно сопровождать большее количество объектов. При этом надо учитывать, что многие данные по нему ещё засекречены», — отметил, в свою очередь, Юрий Лямин.

Лямин также добавил, что ВС РФ нуждаются в наращивании количества подобных систем.

«Эти самолёты используются в СВО и выполняют очень важные функции. Таких машин нужно значительно больше, чтобы увеличить эффективность борьбы с БПЛА и крылатыми ракетами ВСУ», — заключил специалист.