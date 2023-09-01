«Надёжный щит»: Минобороны показало работу ЗРК «Бук-М3» в зоне СВО

Минобороны России показало работу зенитных комплексов «Бук-М3» в зоне проведения СВО. Экипаж ЗРК осуществил пуск ракеты и поразил средство воздушного нападения противника. «Бук-М3» относится к классу ЗРК средней дальности и предназначен для уничтожения летательных аппаратов всех типов, включая баллистические и крылатые ракеты, а также самолёты и беспилотники. По словам аналитиков, ЗРК «Бук-М3» на сегодняшний день являются лучшими комплексами в своём классе.

Минобороны РФ показало работу в зоне СВО зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» соединения ПВО Центрального военного округа. По информации военного ведомства, ЗРК выдвинулся на позиции и осуществил пуск зенитной ракеты. Как пояснили в МО РФ, «в ходе боевого дежурства зенитчики группировки войск «Центр» обнаружили и захватили воздушную аэродинамическую цель, совершающую подлёт к охраняемым объектам».

«После оперативного принятия решения на уничтожение цели расчёт «Бук-М3» выполнил пуск зенитной управляемой ракеты и поразил средство воздушного нападения противника на значительном удалении», — говорится в материале министерства.

Рассказывая о боевой работе ЗРК, начальник расчёта «Бук-М3» отметил, что назначение данного комплекса — это поражение скоростных маневрирующих аэродинамических целей. Помимо самолётов, БПЛА, крылатых и баллистических ракет, «также данный комплекс имеет возможность поражения наземных и надводных радиоконтрастных целей». «Сбиваем обычно (снаряды. — RT) РСЗО HIMARS. Работы более чем достаточно», — сказал военный.

Расчёты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» ЦВО на Краснолиманском направлении

Как уточнили в пресс-службе МО РФ, на счету показанного в репортаже расчёта «Бук-М3» уже более 40 уничтоженных воздушных целей, в том числе турецкие БПЛА Bayraktar и снаряды американской РСЗО HIMARS. По оценке ведомства, расчёты ЗРК «Бук-М3» организовали «надёжный щит от средств воздушного нападения противника на Краснолиманском направлении».

«В ходе ведения боевого дежурства расчёты ЗРК «Бук-М3» ЦВО круглосуточно обнаруживают, сопровождают и уничтожают воздушные цели противника, обеспечивая надёжное прикрытие с воздуха позиций российских войск, а также важнейших административных и промышленных объектов гражданской инфраструктуры новых регионов России», — говорится в релизе Минобороны.

«Защита войск и объектов инфраструктуры»

Напомним, «Бук-М3» является наиболее современным представителем линейки отечественных ЗРК «Бук». Он был разработан специалистами АО «Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова» (НИИП, входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») и поступил на вооружение российской армии в 2016 году.

По словам аналитиков, «Бук-М3» относится к классу ЗРК средней дальности.

«Его применяют в первую очередь для прикрытия сухопутных войск, то есть это комплекс войсковой ПВО. Поэтому он сделан на гусеничном шасси — это позволяет перебрасывать его в нужное место даже в сложных ландшафтных условиях, по плохому грунту. Таким образом, «Бук-М3» может передвигаться вместе с механизированными соединениями ВС РФ», — рассказал в беседе с RT военный эксперт Юрий Лямин.

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ЗРК «Бук-М3» представляет собой улучшенную версию комплекса «Бук-М2», поступившего на вооружение в 2008 году. Как отмечает телеканал «Звезда», ключевым отличием версии М3 от М2 является использование новых ракет 9М317М — они легче и компактнее ранее применявшихся боеприпасов 3М317. Сокращение массы и габаритов позволило увеличить количество снарядов на одном пусковом комплексе с четырёх до шести, а на пускозаряжающей установке (ПЗУ, совмещает в себе функции транспортно-заряжающей машины и пусковой установки) — с восьми до 12.

«Чем больше ракет одновременно несут машины ЗРК, тем больше целей они могут поразить без перезарядки, что очень важно в современных условиях в связи с появлением большого количества различных беспилотных летательных средств», — говорит Юрий Лямин.

В свою очередь, директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов отметил в разговоре с RT универсальность «Бук-М3», которая позволяет ему использовать как ракеты старых типов, так и новые боеприпасы. Кроме того, эксперт напомнил, что «первым комплексом, который начал сбивать снаряды HIMARS в зоне СВО, стал как раз «Бук-М3».

Как отмечается на сайте Минобороны РФ, комплекс «Бук-М3» предназначен для уничтожения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Помимо количества ракет, по данным Минобороны, «Бук-М3» отличает от предшественников увеличенная грузоподъёмность шасси и улучшенный комплекс управления. Также была усовершенствована защита экипажа от подрыва.

Точные тактико-технические характеристики «Бук-М3» не раскрываются, однако в открытом доступе опубликованы ТТХ его экспортной версии — ЗРК «Викинг». Как отмечается на сайте «Рособоронэкспорта», комплекс «Викинг» способен поражать цели на расстоянии до 65 км по наклонной плоскости и до 25 км — по высоте. При этом баллистические ракеты «Викинг» способны поражать на расстоянии до 25 км, а крылатые — до 20 км.

При необходимости данный ЗРК, помимо воздушных целей, может уничтожать наземные или надводные радиоконтрастные объекты, уточняют в «Рособоронэкспорте».

ЗРК «Викинг»

РИА Новости

© Евгений Одиноков

В опубликованном ранее на сайте госкорпорации «Ростех» комментарии заместителя гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергея Ладыгина отмечается, что на мировом оружейном рынке среди конкурентов «Викингу» нет равных.

«Комплекс «Викинг», сохраняя лучшие качества знаменитой линейки зенитных ракетных комплексов «Бук», представляет собой новое слово в развитии систем ПВО среднего радиуса действия. Производители наделили его уникальными характеристиками, соответствующими современным запросам в области защиты войск и объектов инфраструктуры от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия», — подчеркнул он.

Ладыгин также добавил, что комплекс «Бук-М3» и его экспортный вариант «Викинг» в ходе эксплуатации и учений показали «очень высокий уровень боевой эффективности».

«Викинг» обладает способностью поражения с очень высокой вероятностью не только авиации, атакующих элементов высокоточного оружия, но и тактических баллистических и крылатых ракет, а также морских и наземных целей», — отметил он.

«Работает с высокой эффективностью»

Стоит отметить, что Минобороны РФ регулярно публикует информацию об использовании «Бук-М3» во время СВО.

Военнослужащий ВС РФ возле комплекса «Бук-М3»

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Кроме того, ещё в сводке от 31 марта 2022 года военное ведомство сообщило, что во время работы расчёты «Бук-М3» могут получать данные от внешних радиолокационных станций, например РЛС «Небо-СВ». Этот радиолокатор определяет азимут, дальность, высоту полёта и государственную принадлежность летательных аппаратов во всех диапазонах высот в радиусе 380 км (согласно другим данным, последние модификации РЛС способны распознавать цели на дистанции 500 км).

Помимо этого, «Бук-М3» может работать в связке с более ранней версией данного ЗРК — «Бук-М2», распределяя между собой цели в зависимости от дальности и их тактико-технических характеристик.

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Кроме перехваченных БПЛА Bayraktar и снарядов РСЗО HIMARS, а также бомб малого диаметра GLSDB, запускаемых с земли, на счету «Бука» также несколько сбитых украинских штурмовиков Су-25 и вертолётов.

По мнению Юрия Кнутова, помимо снарядов HIMARS, этому ЗРК по зубам и британские крылатые ракеты Storm Shadow, которые Лондон передал ВСУ. По мнению эксперта, проблемой для российских военных не станут и немецко-шведские крылатые ракеты Taurus, и американские JASSM, отправка которых на Украину сейчас обсуждается Западом.

По словам Юрия Лямина, «Бук-М3» работает с высокой эффективностью и очень хорошо себя зарекомендовал в зоне СВО.

«К слову, даже «Буки» более старых модификаций до сих пор являются одними из самых эффективных ЗРК. На мой взгляд, по совокупности всех показателей «Бук-М3» — это на сегодняшний день лучший зенитный ракетный комплекс в своём классе», — заключил аналитик.