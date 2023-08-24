«Расширяет спектр возможностей»: разработчики рассказали о преимуществах авиационной ракеты «Изделие 305»

Дальность применения многоцелевой управляемой ракеты «Изделие 305» в 14,5 км позволяет российским вертолётам поражать цели, не входя в зону соприкосновения с противником, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы». В компании добавили, что за счёт применения мощной боевой части массой 25 кг «Изделие 305» может эффективно поражать широкую номенклатуру целей. Отмечается, что по итогам использования этих ракет в ходе СВО российские военные отзываются о них «исключительно положительно». Появление в арсенале ударных вертолётов «Изделия 305» расширило возможности российской армейской авиации, констатируют аналитики.

Дальность действия новейшей управляемой ракеты «Изделие 305» позволяет вертолётам поражать цели без необходимости прямого контакта с противником, сообщили в ходе форума «Армия-2023» представители холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Её дальность — 14,5 км, что позволяет поражать цели, не входя в зону соприкосновения с противником. Противник на линии соприкосновения не имеет средств ПВО, способных работать на таких дистанциях. То есть вертолёт, с которого выпущено «Изделие 305», не подвергнется ответной атаке», — приводит ТАСС заявление компании.

Как уточнили в холдинге, лёгкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) «Изделие 305» обладает высокой эффективностью при поражении широкой номенклатуры целей за счёт применения мощной боевой части массой 25 кг.

Ракета «Изделие 305» была разработана специалистами коломенского АО «НПК «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ). Впервые её представили публике на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». В том же году боеприпас был принят на вооружение. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил в сентябре 2022 года заместитель генерального директора «Высокоточных комплексов», генеральный конструктор КБМ Герой Труда РФ Валерий Кашин.

Ми-28Н

РИА Новости

© Сергей Пивоваров

Как отмечается на сайте Минобороны РФ, ЛМУР входит в состав вооружения ударного вертолёта Ми-28Н и разведывательно-ударного вертолёта Ка-52. Кроме того, по данным телеканала «Звезда», эти ракеты могут использоваться на некоторых модификациях многоцелевого Ми-8.

Как пояснил Валерий Кашин в интервью ТК «Звезда», «Изделие 305» предназначено для поражения различных типов целей, в том числе в глубине обороны противника.

Боеприпас оснащён тепловизионной головкой самонаведения, сопряжённой с ГЛОНАСС бесплатформенной инерциальной навигационной системой, а также высотомером и каналом связи с запустившим её вертолётом.

Техническое оснащение ракеты позволяет ей работать в трёх режимах. Первый действует по принципу «выстрелил и забыл», при котором снаряд захватывает цель и дальше выполняет свою задачу без какого-либо вмешательства экипажа вертолёта.

«Второй вариант — вертолёт обнаружил цель с помощью своей прицельной системы, передал координаты цели на борт ракеты, и дальше ракета выполняет полёт первоначально в инерциальном режиме, а затем захватывает цель по введённому в неё эталону», — рассказал Кашин.

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Наконец, при третьем режиме вертолёт находится в ситуации, когда он не может обнаружить цель из-за слишком большого расстояния. В этих условиях экипаж машины получает ориентировочные координаты поражаемого объекта и выстреливает в этот район ракету в инерциальном режиме. За несколько километров до цели снаряд передаёт на борт изображение, которое видит головка самонаведения. Штурман, используя эту информацию, указывает ракете конкретную цель, и дальше снаряд наводится на неё самостоятельно.

По мнению экспертов, такой режим позволяет лётчикам выбирать более приоритетную цель.

«Уникальность комплекса заключается в том, что оператор запускает ракету и во время её полёта может при необходимости перенацелить её на более приоритетный объект», — заявил в разговоре с RT военный эксперт Андрей Клинцевич.

«Высокий экспортный потенциал»

По словам аналитиков, мощная боевая часть ракеты позволяет ей с высокой эффективностью уничтожать объекты противника, в том числе западные танки.

«Изделие 305» предназначено для применения по бронированным целям и по укреплённым долговременным огневым точкам. Её мощная боевая часть позволяет разрушить любую цель: будь то танки Leopard, Abrams, Challenger или какой-то бетонный бункер, из которого ведут огонь боевики ВСУ. А её дальности достаточно для того, чтобы вертолёт не попал под огонь переносных зенитных ракетных комплексов, которыми насыщены передовые позиции украинских войск», — отметил в беседе с RT военный обозреватель Александр Хроленко.

По мнению специалиста, «Изделие 305» повысило «неуязвимость армейской авиации» при нанесении ударов.

Представители компании «Высокоточные комплексы» на форуме «Армия-2023» также сообщили, что военные по итогам использования «Изделия 305» в ходе СВО составили «исключительно положительные» отзывы об этом оружии.

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Ранее о высокой эффективности «Изделия 305» писали и западные СМИ. В частности, в конце июля журнал Forbes опубликовал материал под названием «Новая российская ракета замедляет контрнаступление Украины». Авторы отмечали высокую эффективность этой разработки КБМ. При этом издание ссылалось в том числе на информацию Министерства обороны Великобритании, которое 27 июля представило доклад об использовании в зоне СВО российских вертолётов Ка-52М.

«Ещё одно ключевое усовершенствование парка Ка-52 — это интеграция новой противотанковой ракеты ЛМУР, дальность которой составляет примерно 15 км. Экипажи Ка-52 не замедлили использовать возможности для запуска этих ракет за пределами охвата украинских ПВО», — говорилось в докладе британского Минобороны.

Стоит отметить, что в марте 2023 года «Высокоточные комплексы» сообщили о существовании экспортного варианта ракеты под индексом «Изделие 305Э». В компании обратили внимание на высокий экспортный потенциал данной разработки.

«У «Изделия 305Э» есть свои преимущества, благодаря которым ракета имеет высокий экспортный потенциал. В частности, мощная боевая часть, возможность корректировки полёта ракеты», — приводил ТАСС заявление компании.

«По разным целям и с различных дистанций»

Наряду с «Изделием 305» российские военные в ходе СВО продолжают использовать хорошо зарекомендовавшие себя противотанковые ракетные комплексы «Вихрь» и «Штурм-В».

Комплекс «Вихрь» был разработан специалистами тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП), а его производством занимается «Калашников». По данным концерна, скорость «Вихря» достигает 610 м/c, предельная дальность применения — 10 км, а высота — до 4 км. Тандемная кумулятивно-осколочная боевая часть ракеты обеспечивает сквозное пробитие гомогенной брони толщиной 750 мм, которая находится за динамической защитой.

В свою очередь, «Штурм-В» представляет собой авиационную версию ПТРК «Штурм-С». Как и «Изделие 305», комплекс является детищем КБМ.

По данным из открытых источников, дальность действия ПТРК — до 6 км, скорость полёта — до 530 м/с. Комплекс может использовать ракеты «Атака» и «Штурм», которые пробивают броню толщиной до 650 мм.

Оба ПТРК предназначены для поражения бронетехники, долговременных огневых точек, низколетящих малоскоростных воздушных целей и живой силы противника в укрытиях.

«Вихрь», «Атака» и «Штурм» — надёжные и более дешёвые по сравнению с «Изделием 305» средства. «Изделие 305» не призвано заменить их, эти системы будут дополнять друг друга», — пояснил Андрей Клинцевич.

В аналогичном ключе рассуждает и Александр Хроленко.

«Эти ракеты применяются параллельно. Всё зависит от того, какие ставятся задачи. Нет необходимости заменять одно другим. Военным нужны разные по дальности и мощности боеприпасы. Такое разнообразие расширяет спектр возможностей авиации и позволяет гибко применять ракеты по разным целям и с различных дистанций», — заключил специалист.