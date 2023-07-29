Узнать больше

Forbes: российские управляемые ракеты «Изделие 305» представляют серьёзную угрозу для ВСУ

Короткая ссылка
Ракеты ВС России «Изделие 305» представляют серьёзную угрозу для украинской армии. Об этом пишет Forbes.
Forbes: российские управляемые ракеты «Изделие 305» представляют серьёзную угрозу для ВСУ
  • РИА Новости

В материале отмечается, что эта ракета может поражать противника на большом расстоянии.

При этом она применяется также с вертолёта Ка-52М, который был разработан на основе боевого опыта в Сирии.

Кроме того, в отчёте британского Минобороны отмечается, что одним из важнейших улучшений Ка-52 является его интеграция с новой ракетой.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России в ходе наступления закрепились на выгодных позициях западнее села Куземовка в Луганской Народной Республике.

24 июля телеканал CNN со ссылкой на командира ВС Украины Александра Тарнавского сообщил, что ВС России сильно опередили ВСУ в работе РЭБ, их способность глушить беспилотники мешает наступлению украинских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить