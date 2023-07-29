Ракеты ВС России «Изделие 305» представляют серьёзную угрозу для украинской армии. Об этом пишет Forbes.

В материале отмечается, что эта ракета может поражать противника на большом расстоянии.

При этом она применяется также с вертолёта Ка-52М, который был разработан на основе боевого опыта в Сирии.

Кроме того, в отчёте британского Минобороны отмечается, что одним из важнейших улучшений Ка-52 является его интеграция с новой ракетой.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России в ходе наступления закрепились на выгодных позициях западнее села Куземовка в Луганской Народной Республике.

24 июля телеканал CNN со ссылкой на командира ВС Украины Александра Тарнавского сообщил, что ВС России сильно опередили ВСУ в работе РЭБ, их способность глушить беспилотники мешает наступлению украинских военных.