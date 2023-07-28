Минобороны: ВС России закрепились в ЛНР на выгодных позициях западнее Куземовки

Вооружённые силы России в ходе наступления закрепились на выгодных позициях западнее села Куземовка в Луганской Народной Республике (ЛНР), заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Об этом сообщается в Telegram-канале МО России.

«Отряды 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск… закрепились на выгодных позициях», — уточняется в сообщении.

Также утверждается, что благодаря координированным ударам оперативно-тактической и армейской авиации, а также огню артиллерии войскам удалось разгромить подразделения 14-й и 32-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Стельмаховка (ЛНР), Синьковка и Новоосиново (Харьковская область).

Ранее стало известно, что российские войска поразили на Херсонском направлении тыловой пункт управления группировки «Соледар».

Также в Минобороны России заявили, что российские военные за сутки сорвали ротацию ВСУ в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).