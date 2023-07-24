CNN: возможности РЭБ России мешают наступлению украинских военных
«Не нужно сбивать беспилотник зенитными ракетами или зенитными орудиями, можно просто заставить его приземлиться, перехватить средствами РЭБ», — сказал представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.
Ранее британское издание The Economist писало, что российские подразделения радиоэлектронной борьбы эффективно «глушат» сигнал GPS поставляемых Западом оружия и техники ВСУ.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников отмечал, что российские системы РЭБ могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS.