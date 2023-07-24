CNN: возможности РЭБ России мешают наступлению украинских военных

ВС России сильно опередили ВСУ в работе РЭБ, их способность глушить беспилотники мешает наступлению украинских военных, сообщает CNN со ссылкой на командира ВС Украины Александра Тарнавского.

«Не нужно сбивать беспилотник зенитными ракетами или зенитными орудиями, можно просто заставить его приземлиться, перехватить средствами РЭБ», — сказал представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

Ранее британское издание The Economist писало, что российские подразделения радиоэлектронной борьбы эффективно «глушат» сигнал GPS поставляемых Западом оружия и техники ВСУ.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников отмечал, что российские системы РЭБ могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS.