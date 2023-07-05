Резников: российские системы РЭБ могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением
- AFP
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В интервью Financial Times он рассказал, что боеприпасы с GPS-наведением для артиллерии и реактивные системы залпового огня HIMARS были «очень точными», однако мощные российские системы могут их подавлять.
Ранее NBC сообщал, что сбои в работе американских комплексов JDAM, которые превращают обычные украинские бомбы в высокоточные боеприпасы, могут быть связаны с работой средств радиоэлектронной борьбы ВС России.