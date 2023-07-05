Узнать больше

Резников: российские системы РЭБ могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением

Короткая ссылка
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS.
Резников: российские системы РЭБ могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением
  • AFP
  • © Gints Ivuskans

В интервью Financial Times он рассказал, что боеприпасы с GPS-наведением для артиллерии и реактивные системы залпового огня HIMARS были «очень точными», однако мощные российские системы могут их подавлять.

Ранее NBC сообщал, что сбои в работе американских комплексов JDAM, которые превращают обычные украинские бомбы в высокоточные боеприпасы, могут быть связаны с работой средств радиоэлектронной борьбы ВС России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить