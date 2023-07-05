Резников: российские системы РЭБ могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS.

В интервью Financial Times он рассказал, что боеприпасы с GPS-наведением для артиллерии и реактивные системы залпового огня HIMARS были «очень точными», однако мощные российские системы могут их подавлять.

Ранее NBC сообщал, что сбои в работе американских комплексов JDAM, которые превращают обычные украинские бомбы в высокоточные боеприпасы, могут быть связаны с работой средств радиоэлектронной борьбы ВС России.