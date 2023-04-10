NBC: проблемы применения JDAM на Украине могут быть связаны с работой российской РЭБ

Сбои в работе американских комплексов JDAM, которые превращают обычные украинские бомбы в высокоточные боеприпасы, могут быть связаны с работой средств радиоэлектронной борьбы ВС России, сообщает NBC со ссылкой на «секретные документы», которые утекли в сеть.

Телеканал отмечает, что в документах говорится о проблемах в использование бомб, оснащённых системами наведения американского производства

Проблемы могут быть связаны с сигналом GPS и вызваны радиоэлектронным подавлением со стороны России, говорится в сообщении.

В настоящее время в США изучают сбой в работе систем JDAM на Украине, сообщил NBC.

Комплект JDAM устанавливается на неуправляемые бомбы, а после сброса снаряд «раскрывает крылья», что позволяет увеличить дальность действия оригинального оружия.