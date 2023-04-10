NBC: проблемы применения JDAM на Украине могут быть связаны с работой российской РЭБ
Телеканал отмечает, что в документах говорится о проблемах в использование бомб, оснащённых системами наведения американского производства
Проблемы могут быть связаны с сигналом GPS и вызваны радиоэлектронным подавлением со стороны России, говорится в сообщении.
В настоящее время в США изучают сбой в работе систем JDAM на Украине, сообщил NBC.
Комплект JDAM устанавливается на неуправляемые бомбы, а после сброса снаряд «раскрывает крылья», что позволяет увеличить дальность действия оригинального оружия.