NBC News: в США изучают сбой в работе систем наведения бомб JDAM на Украине

В США изучают сбой в работе систем наведения бомб JDAM на Украине.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона.

«В документе с пометкой «секретно» рассматривается, почему украинские бомбы, оснащённые системами наведения JDAM американского производства, в последнее время вышли из строя», — говорится в сообщении.

Предполагается, что взрыватели бомб не были настроены должным образом.

Ранее стало известно, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе Зеленского назвали утечку фотошопом.

Позднее газета The New York Times сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине, а также по Ближнему Востоку и Китаю. Пентагон изучает появившуюся в СМИ информацию об этом.