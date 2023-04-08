NYT сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине и Китаю

Газета The New York Times сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине, а также по Ближнему Востоку и Китаю.

«Появилась новая порция секретных документов, в которых, по всей видимости, подробно описаны секреты американской национальной безопасности по ситуации от Украины до Ближнего Востока и Китая, что встревожило Пентагон», — пишет издание.

Как сообщает газета, масштаб утечки может превышать более 100 документов. Они, в частности, были обнаружены в Twitter и на других сайтах.

Уточняется, что документы включают не только данные по Украине, но и, например, конфиденциальные слайды брифингов по Китаю, Индо-Тихоокеанскому военному театру, Ближнему Востоку и терроризму.

В частном порядке официальные лица из нескольких отдельных агентств национальной безопасности в беседе с NYT признали, что идёт спешный поиск источника утечек.

Ранее стало известно, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали утечку фотошопом.

Как отметили в Кремле, у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлечённости НАТО в украинский конфликт.