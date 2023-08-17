Десантно-штурмовая машина: Минобороны РФ получит вертолёты Ми-8АМТШ-В «Терминатор»

Холдинг «Вертолёты России» поставит Минобороны РФ вертолёты Ми-8АМТШ-В «Терминатор». Об этом сообщили в военном ведомстве. Как уточнили в МО РФ, соответствующее соглашение было подписано на форуме «Армия-2023». Ми-8АМТШ-В предназначен для высадки десанта, огневой поддержки, транспортировки грузов, проведения поисково-спасательных работ и эвакуации раненых. По словам аналитиков, Ми-8АМТШ-В является наиболее современной версией легендарного советского вертолёта Ми-8.

Компания «Вертолёты России» поставит Минобороны РФ военно-транспортные вертолёты Ми-8АМТШ-В «Терминатор». Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

«Холдинг «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех» изготовит и поставит вертолёты Ми-8АМТШ-В «Терминатор» Минобороны РФ», — говорится в пресс-релизе российского оборонного ведомства.

Как уточнили в МО РФ, соответствующее соглашение было подписано на форуме «Армия-2023», который проходит с 14 по 20 августа.

«Дополнительное соглашение к госконтракту на полях форума «Армия-2023» подписали начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев и замглавы холдинга «Вертолёты России» Олег Гуляев», — рассказали в пресс-службе Минобороны.

«Прикрывать десант»

Как напомнили в МО РФ, Ми-8АМТШ-В является модификацией вертолёта Ми-8АМТШ «Терминатор», принятого на вооружение в 2009 году. Машина выпускается предприятием АО «Улан-Удэнский авиационный завод» (входит в состав холдинга «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех»).

По сравнению с предыдущей версией на Ми-8АМТШ-В появились новые газотурбинные двигатели ВК-2500-03, разработанные предприятием «ОДК-Климов». Кроме того, «Терминатор» оснащён более мощной вспомогательной силовой установкой ТА-14 и обновлённым комплектом авионики.

Ми-8АМТШ-ВН

© Вертолеты России

Максимальная взлётная масса Ми-8АМТШ-В достигает 13 т при полезной нагрузке до 4 т. При таких показателях вертолёт может взять на борт до 36 десантников или 12 носилок с сопровождающими. Также возможна перевозка груза весом до 4 т в грузовом отделении или на внешней подвеске. В десантном отсеке предусмотрено шесть установок для крепления оружия десантников.

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Практический потолок полёта машины — 6 тыс. м, максимальная скорость — 250 км/ч, дальность полёта — 580 км. Экипаж состоит из трёх человек — командира, лётчика-штурмана и бортового техника.

Вертолёт Ми-8АМТШ-В является десантно-штурмовым и предназначается для высадки десанта и его огневой поддержки, уничтожения танков и другой техники, транспортировки грузов, проведения поисково-спасательных работ и эвакуации раненых.

Для поражения целей противника «Терминатор» оснащён неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8, а также может нести контейнеры УПК-23-50 со встроенной двуствольной скорострельной пушкой ГШ-23. Кроме того, в арсенал вертолёта входит до восьми огневых точек со стрелковым вооружением — носовым и кормовым пулемётами ПКТ, автоматами АКМ, пулемётами РПК и ПКТ по бортам.

Кроме того, как отмечают в «Росгвардии», на вооружении которой стоит Ми-8АМТШ, вертолёт может быть оснащён четырьмя авиабомбами массой 250 кг или двумя по 500 кг, а также пусковыми установками противотанковых управляемых ракет «Атака» или «Штурм». Для защиты от низколетящих самолётов и вертолётов машина может иметь на борту ракеты класса «воздух — воздух» «Игла-В».

«Ми-8АМТШ-В — это вертолёт транспортный, десантный и штурмовой. В зависимости от того, каким вооружением его оснастят, он может осуществлять как десантирование, так и нанесение ударов. Это позволяет ему прикрывать десант в случае необходимости», — пояснил в разговоре с RT главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Кабина Ми-8 АМТШ защищена бронёй, частично прикрывающей экипаж и важные узлы машины. Она способна уберечь от пуль калибра до 12,7 мм. Комплекс пассивной обороны вертолёта состоит из экранно-выхлопных устройств и системы отстрела ловушек. Топливные баки выполнены по специальной схеме, что исключает вытекание из них горючего при пробитии стенок пулями или осколками.

По словам военного эксперта Дмитрия Дрозденко, несмотря на вооружение и броню, Ми-8АМТШ-В при выполнении задач всё равно нуждается в прикрытии боевых вертолётов.

«Ми-8АМТШ-В имеет бронирование и вооружён в том числе крупнокалиберными пулемётами. Его главная задача — осуществление десантной операции при огневой поддержке. Но выполняет эту задачу он не один: в таких операциях участвуют также вертолёты прямой огневой поддержки Ми-28, К-52 и Ми-24», — заявил в разговоре с RT аналитик.

Для Арктики и спецназа

На базе Ми-8АМТШ-В было разработано несколько специальных модификаций. Так, Ми-8АМТШ-ВА является арктическим вариантом этой машины. Он был создан специально для эксплуатации в северных регионах с учётом «возрастающей потребности в обеспечении государственных интересов в регионах Арктики и Крайнего Севера», говорится на сайте холдинга «Вертолёты России».

Ми-8АМТШ-ВА

© Вертолеты России

В числе главных особенностей конструкции арктической «восьмёрки» разработчики выделяют наличие уникальной системы подогрева агрегатов маслосистемы и трансмиссии, благодаря которой при температурах до -60 °С возможен оперативный запуск двигателей. Ми-8АМТШ-ВА также оснащён улучшенной теплоизоляцией фюзеляжа, теплоизоляционными шторами, оборудованием для разогрева горячих пайков для экипажа и перевозимого личного состава.

Перелёты на большие расстояния между точками базирования обеспечиваются за счёт установки дополнительных топливных баков, которые дают возможность совершать полёты продолжительностью более семи часов на дальность до 1400 км. Серийное производство вертолёта Ми-8АМТШ-ВА было развёрнуто на Улан-Удэнском авиазаводе в 2015 году.

Ещё одна модификация этого вертолёта имеет индекс Ми-8АМТШ-ВН и предназначена для спецназа. Вертолёт оснащается мощными двигателями с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой. Благодаря этим и другим нововведениям были увеличены крейсерская и максимальная скорости полёта, а также максимальный взлётный вес (до 13 500 кг). Кроме того, разработчикам удалось повысить тяговооружённость и эффективность применения машины в условиях высокогорья и жаркого климата.

На вертолёте Ми-8АМТШ-ВН установлен обновлённый состав вооружения, главной особенностью которого стало применение на фермах спецподвески двух курсовых пулемётов калибра 12,7 мм.

Также конструкторами была повышена боевая живучесть машины за счёт оснащения её комплексом обороны ЛСЗ-8ВН, который в автоматическом режиме распознаёт пуск ракет по вертолёту, осуществляет постановку помех и выброс ложных тепловых целей. Кабина экипажа и основные агрегаты вертолёта защищены новой бронёй из титанового сплава. Для защиты личного состава пол грузовой кабины, а также борта вертолёта до уровня иллюминаторов закрыты съёмной облегчённой кевларовой бронёй.

«Лучший в своём классе»

Стоит отметить, что Ми-8АМТШ-В «Терминатор» является дальнейшим развитием легендарного советского вертолёта Ми-8. Эта машина создавалась под руководством Михаила Миля на рубеже 1950-х и 1960-х годов. Первый полёт Ми-8 совершил 24 июня 1961 года. С тех пор было выпущено свыше 13 тыс. экземпляров Ми-8 почти в 100 различных модификациях, что позволило ему стать самым массовым двухдвигательным вертолётом в мире и войти в число наиболее массовых винтокрылых машин в истории авиации.

Ми-8

РИА Новости

© Дмитрий Козлов

В разное время вертолёт поставлялся более чем в 80 стран. Как отмечают в «Ростехе», его конструкция оказалась настолько успешной, что производство и совершенствование Ми-8 не прекращается до сих пор. По мнению конструкторов Национального центра вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова, потенциал «восьмёрки» для модернизации практически неисчерпаем.

«Платформа Ми-8 универсальна. Она самая распространённая в мире. На базе Ми-8 создано огромное количество вертолётов различного назначения и специализации. Вертолёт спустя много десятилетий остаётся лучшим в своём классе», — заявил Роман Гусаров.

Аналогичного мнения придерживается и военный эксперт Дмитрий Дрозденко.