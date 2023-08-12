«На переднем крае»: в России отмечается День Военно-воздушных сил

В России сегодня отмечается День Военно-воздушных сил, которые с 2015 года входят в состав ВКС РФ. По данным Минобороны, сегодня ВВС РФ успешно решают задачи по обеспечению безопасности и обороноспособности государства, в том числе в ходе специальной военной операции — с февраля 2022 года 19 лётчиков удостоены звания Героя Российской Федерации. Ещё более 4 тыс. военнослужащих летного, инженерно-технического состава и подразделений обеспечения награждены государственными наградами. По словам аналитиков, военная авиация играет важнейшую роль в обеспечении обороноспособности России.

12 августа в России отмечается День Военно-воздушных сил.

111 лет назад в этот день по указу российского императора Николая II вопросы воздухоплавания и авиации были изъяты из ведения Главного инженерного управления и переданы специально созданному органу — Воздухоплавательной части Генерального штаба. Это решение положило начало истории российских ВВС.

Указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» 12 августа было объявлено Днём Военно-воздушных сил. Позднее, 1 августа 2015 года, в России был создан новый вид вооружённых сил — Воздушно-космические силы (ВКС), которые были сформированы путём соединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны. После этого 12 августа стало считаться профессиональным праздником ВКС РФ.

Праздничные мероприятия, приуроченные ко дню ВВС, обычно проходят в День Воздушного флота (третье воскресенье августа). В 2023 году он выпадает на 20 августа.

От вертолётов до самолётов ДРЛО

Как отмечается на сайте Минобороны РФ, за прошедшие с момента своего основания годы «Военно-воздушные силы прошли длинный исторический путь от аэропланов до перспективных авиационных комплексов, неоднократно претерпевали изменения, развиваясь по мере совершенствования вооружения и военной техники, форм и способов вооруженной борьбы».

Современные ВКС РФ оснащены широкой номенклатурой современной авиатехники различного назначения.

Так, основным ударным средством ВВС являются бомбардировщики, которые предназначены для поражения группировок войск, авиации, военно-морских сил противника, разрушения важных военных, военно-промышленных, энергетических объектов, узлов коммуникаций, ведения воздушной разведки и минирования с воздуха.

Ту-160

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© Sefa Karacan/Anadolu Agency

На вооружении бомбардировочной авиации стоят стратегические, дальние и оперативно-тактические бомбардировщики. Среди них можно выделить многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, тактический фронтовой бомбардировщик Су-24, а также бомбардировщики дальней авиации — Ту-95, Ту-22 и Ту-160.

Задача по борьбе с воздушными судами противника возлагается на истребительную авиацию. Она способна поражать как самолёты и вертолёты, так и крылатые ракеты и беспилотники. При необходимости истребители могут наносить удары по наземным и морским целям. Современная российская истребительная авиация представлена такими машинами, как МиГ-29, Су-30, Су-35, Су-57 и МиГ-31.

Военно-транспортная авиация (ВТА) предназначена для десантирования частей Воздушно-десантных войск, транспортировки личного состава, вооружения, боеприпасов и материальных средств, эвакуации раненых и больных, а также для участия в миротворческих операциях.

На вооружении соединений и частей ВТА стоят различные модификации транспортных самолётов Ил-76МД, Ан-26, Ан-22, Ан-124, Ан-12ПП, а также транспортных вертолётов Ми-8МТВ.

Су-57

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Специальная авиация применяется для ведения радиолокационной разведки и осуществления наведения авиации на воздушные, наземные и морские цели, постановки радиоэлектронных помех и аэрозольных завес, поиска и спасения лётных экипажей и пассажиров. Кроме того, спецавиация применяется для дозаправки самолётов топливом в воздухе, эвакуации раненых и больных, обеспечения управления и связи, а также ведения воздушной радиационной, химической, биологической и инженерной разведки.

К специальной авиации можно отнести, в частности, самолёты-заправщики Ил-78, а также самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 и А-50У. В данный момент в России ведутся работы по созданию новой модели самолёта ДРЛО — А-100.

Парк армейской авиации, которая предназначена для решения оперативно-тактических и тактических задач в ходе боевых действий, составляют ударные, многоцелевые и военно-транспортные вертолеты различных модификаций. Среди них — разведывательно-ударный вертолёт Ка-52, ударный Ми-28Н и транспортно-боевой Ми-8.

«Уничтожение наиболее приоритетных целей»

По данным Минобороны, военная авиация России активно задействуется в ходе проведения специальной военной операции на Украине. В частности, российское военное ведомство неоднократно сообщало об уничтожении российскими истребителями самолётов и вертолётов ВСУ.

Поддержку российским войскам на поле боя оказывают также штурмовики Су-25. В свою очередь, вертолёты Ка-52 и Ми-28Н играют важную роль в уничтожении бронетехники и других объектов ВСУ.

Ка-52

РИА Новости

© Вадим Савицкий

Существенный урон ВСУ наносит бомбардировочная авиация. Су-34 для этих целей задействуют универсальные модули планирования и коррекции авиабомб, которые позволяют наносить более точные удары, не заходя при этом в зону действия ПВО противника. Дальняя авиация высокоточными крылатыми ракетами поражает важные цели в тылу противника.

Помимо этого, по объектам ВСУ новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» наносят удары самолёты МиГ-31К.

«Ракеты «Кинжал» способны уничтожить любую цель на достаточно большой дальности. Благодаря своей высокой скорости они фактически неуязвимы для систем ПВО», — рассказал в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Работа российских военных лётчиков высоко оценивается командованием ВС РФ.

«За период проведения СВО 19 летчиков (штурманов) Воздушно-космических сил удостоены звания Героя Российской Федерации, более 4 тыс. военнослужащих лётного, инженерно-технического состава и подразделений обеспечения награждены государственными наградами», — говорится на сайте Минобороны РФ.

По словам Юрия Кнутова, сегодня «ВКС играют важнейшую роль в обеспечении обороноспособности нашей страны и в решении задач в зоне СВО».

«ВКС воюют в воздухе и уничтожают наземные цели. При этом они работают как непосредственно в зоне боёв, так и наносят удары с большого расстояния крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101 и Х-55», — пояснил специалист.

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Аналогичного мнения придерживается и военный обозреватель Александр Хроленко.

«По оценкам МО РФ, российские ВКС сегодня господствуют в воздухе в зоне СВО. При этом они не только занимаются разведкой и решают стратегические задачи по уничтожению объектов ВСУ в глубоком тылу, включая западные границы Украины, но и выполняют задачи на переднем крае, уничтожая бронетехнику противника. Переоценить важность работы ВКС РФ сложно. Учитывая, что, по данным «Ростеха», за прошедший год выпуск боевых самолётов увеличился вдвое, можно ожидать, что успехов у наших ВКС станет ещё больше», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Как отмечают специалисты, в СВО сейчас принимает участие фактически вся линейка российской военной авиации.

«Там задействованы самолёты Су-30, Су-34, Су-35. На фронте действуют и наши проверенные штурмовики Су-25, вертолёты Ка-52, Ми-28, Ми-8, а также модернизированные бомбардировщики Ту-22, Ту-160 и Ту-95», — сказал Юрий Кнутов.

Аналитик также напомнил, что в СВО уже были опробованы и самолёты пятого поколения Су-57.

«На вооружение сейчас поступают самолёты пятого поколения — Су-57. Эти машины имеют большую линейку боеприпасов, причём боеприпасов новейших, специально разработанных для этого самолёта. Су-57 уже применялись в рамках СВО», — сообщил специалист.

Одним из приоритетов Минобороны сейчас становится и «беспилотная авиация», добавил эксперт.

«Значимым проектом в этой области является создание БПЛА С-70 «Охотник», который будет работать в связке с Су-57. При этом хоть беспилотная авиация и начинает играть всё более важную роль, но без пилотируемой авиации современным ВВС всё равно не обойтись. Задача по уничтожению наиболее приоритетных целей по-прежнему лежит на наших лётчиках», — заключил Юрий Кнутов.