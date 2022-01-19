Минобороны России: самолёты ВКС совершили более 200 рейсов для переброски миротворцев

Российские военные самолёты с 6 по 19 января совершили 212 рейсов для переброски миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан и обратно в места дислокации.

«Всего в период с 6 по 19 января 2022 года самолётами военно-транспортной авиации ВКС России для переброски миротворческого контингента и возвращения домой было совершено 212 рейсов», — сказали в Минобороны России.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане было краткосрочным, но эффективным.

19 января в Министерстве обороны заявили, что в Россию вернулись все миротворцы, военная техника и вооружение ОДКБ, которые выполняли задачи в Казахстане.