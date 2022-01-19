Минобороны России: самолёты ВКС совершили более 200 рейсов для переброски миротворцев

Короткая ссылка
Российские военные самолёты с 6 по 19 января совершили 212 рейсов для переброски миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан и обратно в места дислокации.
Минобороны России: самолёты ВКС совершили более 200 рейсов для переброски миротворцев
  • AP

«Всего в период с 6 по 19 января 2022 года самолётами военно-транспортной авиации ВКС России для переброски миротворческого контингента и возвращения домой было совершено 212 рейсов», — сказали в Минобороны России.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане было краткосрочным, но эффективным.

19 января в Министерстве обороны заявили, что в Россию вернулись все миротворцы, военная техника и вооружение ОДКБ, которые выполняли задачи в Казахстане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить