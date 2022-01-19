В Россию вернулись из Казахстана все миротворцы и техника ОДКБ

Короткая ссылка
В Россию вернулись все миротворцы, военная техника и вооружение ОДКБ, которые выполняли задачи в Казахстане, сообщило российское Министерство обороны.
В Россию вернулись из Казахстана все миротворцы и техника ОДКБ
  • AP

«Все миротворцы, военная техника и вооружение контингента Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявшие задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, вернулись домой. Сегодня последние четыре самолёта военно-транспортной авиации ВКС России приземлились на подмосковном аэродроме в Чкаловском», — заявило ведомство.

Утром 19 января командующий группировкой миротворцев Андрей Сердюков заявил, что миротворческая операция в Казахстане завершена.

15 января генсек ОДКБ Станислав Зась отметил, что Казахстан возвращается к нормальной жизни после беспорядков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить