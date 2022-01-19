В Россию вернулись из Казахстана все миротворцы и техника ОДКБ

В Россию вернулись все миротворцы, военная техника и вооружение ОДКБ, которые выполняли задачи в Казахстане, сообщило российское Министерство обороны.

«Все миротворцы, военная техника и вооружение контингента Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявшие задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, вернулись домой. Сегодня последние четыре самолёта военно-транспортной авиации ВКС России приземлились на подмосковном аэродроме в Чкаловском», — заявило ведомство.

Утром 19 января командующий группировкой миротворцев Андрей Сердюков заявил, что миротворческая операция в Казахстане завершена.

15 января генсек ОДКБ Станислав Зась отметил, что Казахстан возвращается к нормальной жизни после беспорядков.