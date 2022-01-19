Командующий силами ОДКБ Сердюков объявил о завершении миссии миротворцев в Казахстане

Миротворческая операция Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане завершена.

Об этом заявил командующий группировкой миротворцев Андрей Сердюков.

«Миротворческая операция, проводимая в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ на территории Республики Казахстан, завершена», — сказал Сердюков.

Ранее сообщалось, что последние четыре самолёта военно-транспортной авиации с российскими военными из сил ОДКБ и руководителем миротворцев вылетели из Казахстана в Россию.