Последние четыре самолёта с миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана в Россию

Последние четыре самолёта военно-транспортной авиации с российскими военными из сил ОДКБ и руководителем миротворцев вылетели из Казахстана в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Четыре самолёта военно-транспортной авиации России с миротворцами на борту вылетели из аэропортов Нур-Султана и Алма-Аты Республики Казахстан», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, на борту самолётов находятся последние подразделения миротворцев и командование миротворческим контингентом ОДКБ во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым.

18 января сообщалось, что в течение суток 40 самолётов Воздушно-космических сил России доставили российских миротворцев из сил ОДКБ из Казахстана на аэродромы в Московской и Ульяновской областях.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что миротворческий контингент коллективных сил ОДКБ будет выведен из Казахстана до 19 января.