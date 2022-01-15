Миротворцы ОДКБ будут выведены из Казахстана до 19 января

Миротворческий контингент коллективных сил ОДКБ будет выведен из Казахстана до 19 января.

Об этом генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Практически в течение недели все подразделения, весь личный состав будет выведен в пункты постоянной дислокации. И если погода не вмешается, то по плану Министерства обороны России до 19 января включительно спланировано всех вернуть в пункты постоянной дислокации», — приводит ТАСС его слова.

Также Зась заявил, что Казахстан возвращается к нормальной жизни после массовых беспорядков.