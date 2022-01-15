Зась: Казахстан возвращается к нормальной жизни

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Казахстан возвращается к нормальной жизни после беспорядков.

«Говорить о том, что сейчас обстановка нормализовалась, наверное, будет не совсем правильно», — приводит ТАСС слова Зася.

Он отметил, что не во всех регионах Казахстана ещё отменено чрезвычайное положение.

«Но вместе с тем ситуация выправляется, перелом уже наступил, и можно говорить о том, что страна возвращается к нормальной жизни», — добавил генсек ОДКБ.

Ранее стало известно, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек. В том числе 19 силовиков, сообщила Генпрокуратура республики. Пострадали более 4,5 тыс. человек.