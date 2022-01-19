Токаев назвал эффективным пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане

Пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане было краткосрочным, но эффективным. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Об этом он рассказал на совещании с руководящим составом Министерства обороны Казахстана.

«Миротворческий контингент ОДКБ сосредоточился на функциях обеспечения и прикрытия, и его пребывание в Казахстане было краткосрочным, но эффективным, а также продемонстрировало потенциал самой ОДКБ», — говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что в Россию вернулись все миротворцы, военная техника и вооружение ОДКБ, которые выполняли задачи в Казахстане.