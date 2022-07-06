Российский Су-35 сбил два украинских вертолёта Ми-24 и самолёт Су-25 в Николаевской области

Российский истребитель Су-35 сбил два украинских вертолёта Ми-24 и самолёт Су-25 в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населённых пунктов Николаевка и Снегирёвка Николаевской области сбиты два вертолёта Ми-24 и один самолёт Су-25 воздушных сил Украины», — сказал он на брифинге.

Также российские силы ПВО сбили в Николаевской области украинский вертолёт Ми-8.

На брифинге Конашенков также сообщил, что ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации украинских войск в Харькове, в результате чего уничтожено до 100 украинских националистов.