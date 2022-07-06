Минобороны сообщило об уничтожении до 100 украинских националистов при ударе в Харькове

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации украинских войск в Харькове, в результате чего уничтожено до 100 украинских националистов.

«Ударом ВКС России по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, расположенному в Харькове, уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники», — заявил Конашенков.

Также он сообщил об уничтожении в Донбассе двух пусковых установок американских реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов к ним.

5 июля в Минобороны сообщали, что Воздушно-космические силы России уничтожили высокоточным оружием до 150 украинских военных и 12 единиц военной техники в Харькове.