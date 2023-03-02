«Один из лучших в своём классе»: какие перспективы у российского вертолёта Ка-226Т

Компания «Ростех» создаст модификацию вертолёта Ка-226Т для сельскохозяйственных нужд. Об этом сообщается на сайте госкорпорации. Отмечается, что соосная схема винтов этой машины особенно эффективна при обработке сельхозугодий. Кроме того, Ка-226Т неприхотлив в эксплуатации, может взлетать с небольших площадок и не требует ангарного хранения. Модульная конструкция этого вертолёта позволяет создавать и другие модификации, в том числе полицейскую, пассажирскую и медицинскую. По словам аналитиков, Ка-226Т соответствует всем современным требованиям, а по ряду характеристик превосходит конкурентов.

Госкорпорация «Ростех» создаст модификацию вертолёта Ка-226Т для сельского хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Лёгкий вертолёт Ка-226Т в новейшей модификации станет основной винтокрылой машиной для сельского хозяйства России. Соглашение о создании такой версии воздушного судна подписали холдинг «Вертолёты России» Госкорпорации «Ростех» и авиационный альянс «Аэрохимфлот», — указано на сайте «Ростеха».

В релизе отмечается, что модульная конструкция Ка-226Т позволяет устанавливать на нём различное оборудование, в том числе для опрыскивания полей, а соосная схема винтов, которую традиционно используют на вертолётах КБ Камова, особенно эффективна при обработке сельхозугодий.

«Ка-226Т построен по соосной схеме винтов, которая даёт ему преимущества перед другими машинами при обработке сельхозугодий. Он лидирует в своём классе по соотношению взлётной массы и перевозимого груза, может совершать разворот практически на одном месте, что помогает эффективнее и безопаснее расходовать химикаты», — говорится в материалах госкорпорации.

Эффективность соосной схемы при использовании в сельском хозяйстве была ранее доказана при эксплуатации вертолёта Ка-26.

«Соосная схема и модульная конструкция дают в этой сфере значительные преимущества перед другими воздушными судами. Именно поэтому мы создаём модификацию Ка-226Т, которая может стать основной сельскохозяйственной винтокрылой машиной для нашей страны», — сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, глава альянса «Аэрохимфлот» Клим Галиуллин отметил, что Ка-226Т способен обрабатывать участки со сложным рельефом. Это особенно актуально для крутосклонных виноградников. Он добавил, что мощные вихревые потоки, создаваемые винтами камовской машины, «позволят максимально эффективно производить авиахимобработку».

Важным преимуществом Ка-226Т является его способность взлетать с маленьких, неподготовленных площадок. Кроме того, благодаря модульной конструкции его можно будет использовать и в межсезонье, избегая таким образом простоя машины.

Ка-226Т

© АО «Вертолеты России»

«При необходимости воздушное судно можно легко переоборудовать в санитарную, поисково-спасательную, грузовую или пассажирскую винтокрылую машину», — поясняют в компании.

В «Ростехе» также подчеркнули, что новый вертолёт будет «полностью отечественным».

«Потребность в таких летательных аппаратах в России достаточно высока, мы прорабатываем возможность поставки до 80 сельскохозяйственных Ка-226Т в 2025—2030 годах», — рассказали в авиационном кластере «Ростеха».

Первые поставки сельскохозяйственной модификации Ка-226Т заказчикам запланированы на 2025 год.

«Превосходная манёвренность»

Напомним, базовая модель лёгкого многоцелевого вертолёта Ка-226Т была создана специалистами «Национального центра вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова» (входит в холдинг «Вертолёты России»).

Крейсерская скорость Ка-226Т — 190 км/ч, практический потолок — 6,1 км, предельная дальность полёта с основными топливными баками — 475 км, а максимальная взлётная масса — 3,6 т.

Как отмечается на сайте холдинга, эта машина отличается «исключительной точностью зависания, превосходной манёвренностью и управляемостью, имеет большую энерговооружённость, максимальную безопасность». Кроме того, вертолёт неприхотлив в эксплуатации и не требует ангарного хранения.

Улучшенные лётно-технические характеристики Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и «дополнительные решения в области безопасности полёта делают этот вертолёт одним из лучших в своём классе», говорят в компании.

Медицинский Ка-226Т

© «Рособоронэкспорт»

Изначально вертолёт оснащался двумя двигателями Arrius 2G1 французской компании SAFRAN HE, мощность которых составляет 580 л. с. Однако, как указали в «Ростехе», в дальнейшем на Ка-226Т, в том числе на его сельскохозяйственную версию, будут ставить российские силовые агрегаты.

Речь идёт о двигателях ВК-650В, которые сейчас создаются предприятием «ОДК-Климов». Мощность этих агрегатов достигает 650 л. с. Помимо Ка-226Т, их предполагается устанавливать на вертолёты «Ансат» и другие машины похожего класса.

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Поставка опытных образцов ВК-650В запланирована на IV квартал 2023 года.

Разработчики также отмечают, что Ка-226Т способен осуществлять полёты в любое время суток даже при сложных метеоусловиях. Эксплуатационный диапазон температур при этом составляет от -50°С до +50°С при относительной влажности до 100%.

Пассажирская версия вертолёта позволяет перевозить до семи человек с высоким уровнем комфорта, а транспортный вариант способен поднимать тонну груза внутри фюзеляжа или на внешней подвеске. Для транспортировки негабаритных грузов предусмотрена установка специальной платформы вместо транспортной кабины.

Ка-226Т также может производиться в медико-эвакуационной и медико-реанимационной версиях.

Существует и полицейский вариант вертолёта, который позволяет патрулировать территории, выявлять и преследовать нарушителей, а также управлять действиями дорожно-патрульной службы, указано на сайте «Вертолётов России».

В свою очередь, поисково-спасательная модификация Ка-226Т способна выполнять задачи в сложных климатических условиях с разным географическим ландшафтом, в том числе в горной местности. Высокая точность зависания машины при этом «позволяет легко и безопасно осуществлять подъём пострадавших на борт», говорят разработчики.

Стоит отметить, что этой машиной интересуются не только российские заказчики. В частности, Россия и Индия рассматривают возможность производства Ка-226Т на индийской территории на базе совместного предприятия Indo Russian Helicopters Limited.

«Конкурентоспособный вертолёт»

Как отмечают аналитики, в настоящее время в РФ для сельхозработ используются в основном самолёты Ан-2 и вертолёты Ми-2, разработанные в СССР. Однако эти машины уже во многом устарели.

Ка-226Т Росгвардии

© «Рособоронэкспорт»

«В авиатехнике идёт эволюционное развитие. Материалы, топливо и строение за прошедшие годы, безусловно, стали лучше. Ми-2 и Ан-2 по этому параметру стали уже прошлым днём. Такого показателя, как Ка-226Т, они не достигнут. Это как сравнивать проводной и беспроводной телефоны», — сказал в разговоре с RT главный конструктор СКБ 602 МАИ Дмитрий Дьяконов.

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Эксперт добавил, что разработчикам сегодня нужно решить вопрос с оснащением Ка-226Т отечественными двигателями.

«С двигателями и авионикой у нас есть трудности. Но российское руководство прикладывает огромные усилия, чтобы реанимировать школы и восстановить производства в этой области», — говорит аналитик.

В свою очередь, заслуженный лётчик-испытатель Российской Федерации Александр Смирнов высоко оценил характеристики Ка-226Т.

«Ка-226Т — вполне конкурентоспособный вертолёт в своём классе. Он соответствует всем современным требованиям. В некоторых аспектах, например по высотности, даже превосходит одноклассников», — отметил специалист в беседе с RT.

По его мнению, у этой машины есть неплохие шансы на международном рынке.

«Вертолёт прекрасно показал себя на тендере в Индии несколько лет назад. Индусы оказались довольны, требования тендера были выполнены в полном объёме. Если индийская сторона договорится о поставках двигателей из Франции, то сделка может быть заключена. Помимо Индии, для нас также открыт китайский рынок», — заключил Александр Смирнов.