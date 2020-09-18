«Вытеснит западные аналоги»: какими качествами обладает новейший российский авиационный двигатель ВК-650В

Сертификация нового отечественного авиационного двигателя ВК-650В пройдёт в 2023 году. Об этом сообщил RT на полях проходящей в Москве выставки HeliRussia-2020 заместитель главного конструктора АО «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург) Карен Малев. По его словам, новый агрегат будет устанавливаться на вертолёты VRT500, Ка-226Т и «Ансат-У», которые в настоящее время используют импортные двигатели. Отечественная силовая установка не будет уступать по характеристикам западным образцам. В перспективе специалисты «ОДК-Климов» планируют создать линейку двигателей для БПЛА и лёгких самолётов на базе газогенератора ВК-650В. Как полагают эксперты, появление нового авиационного агрегата исключит санкционные риски для РФ и станет стимулом для дальнейшего развития отрасли.

Заместитель главного конструктора АО «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург) Карен Малев в беседе с RT рассказал о перспективах отечественного авиационного двигателя ВК-650В.

«В декабре 2020 года должен быть изготовлен двигатель-демонстратор, затем начнутся его испытания. Сертификация (ВК-650В. — RT) запланирована на 2023 год. В 2024 году, как мы надеемся, двигатель пойдёт в опытную эксплуатацию и серийное производство», — сообщил Малев на полях проходящей в Москве выставки HeliRussia-2020.

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На сегодняшний день инженеры «ОДК-Климов» завершили работу над конструкторской документацией на двигатель-демонстратор и его элементы, в том числе системы автоматического управления. Ожидается, что взлётная мощность изделия должна составить 650 л. с. При этом на различных режимах петербургский агрегат сможет выдавать от 400 до 750 л. с.

Как пояснил Малев, в перспективе на основе газогенератора ВК-650В планируется разработка линейки отечественных силовых установок взлётной мощностью от 500 до 700 л. с. Новые двигатели будут приспособлены для оснащения небольших вертолётов, лёгких самолётов и беспилотников разного типа.

Малев рассказал, что в создании ВК-650В, помимо «климовцев», принимают участие другие предприятия, входящие в Объединённую двигателестроительную корпорацию, а также несколько сторонних соисполнителей. Сборка агрегатов будет развёрнута на мощностях «ОДК-Климов».

В материалах петербургского предприятия говорится, что испытания ВК-650В стартуют в январе 2021 года. После завершения опытно-конструкторских работ АО «ОДК-Климов» сможет ежегодно изготавливать около 160 новых двигателей, что составляет порядка 30% от потребности внутрироссийского рынка.

Заместитель главного конструктора АО «ОДК-Климов» Карен Малев

© Пресс-служба ОДК «Климов»

В рамках импортозамещения

Как заявил Малев, в самой ближайшей перспективе ВК-650В будут устанавливаться на выполненные по соосной схеме многоцелевые вертолёты Ка-226Т и VRT500, а также на учебно-тренировочные машины «Ансат-У», которые эксплуатирует Минобороны РФ.

В настоящее время данные образцы авиатехники оснащены импортными силовыми агрегатами. Например, машины семейства «Ансат» летают на североамериканских установках Pratt & Whitney PW207K.

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VRT500, работу над которым ведут специалисты компании «ВР-Технологии» (входит в состав холдинга «Вертолёты России»), пока не поднимался в воздух. В процессе создания выбор инженеров пал на продукцию Pratt & Whitney Canada (канадское подразделение американской Pratt & Whitney) — первые годы машина будет летать на агрегате PW207V мощностью до 700 л. с. Предполагалось, что установка заокеанских двигателей упростит зарубежную сертификацию VRT500.

По мнению экспертов, наибольшую потребность в ремоторизации из-за потенциальной угрозы санкций испытывает Ка-226Т. Сейчас на него устанавливаются два газотурбинных двигателя Arrius 2G1 французской компании Safran. Как ожидают аналитики, данный вертолёт может получить достаточно широкое распространение в государственных ведомствах РФ.

Малев не скрывает, что разработка ВК-650В продиктована прежде всего соображениями импортозамещения на фоне не уходящих с повестки дня санкционных рисков. Как подчеркнул заместитель главного конструктора «ОДК-Климов», по всем ключевым характеристикам новый двигатель будет соответствовать лучшим мировым образцам, а по массе окажется даже немного легче зарубежных аналогов.

«Конечно, «Ансату», Ка-226Т и VRT500 необходимы отечественные двигатели. Такая ремоторизация — органичная часть процесса импортозамещения. Если говорить конкретно о Ка-226Т, то ВК-650В будет эквивалентен по мощности французской установке, расход топлива и другие качества будут примерно такими же. Однако мы взялись сделать более лёгкий и конкурентный по цене двигатель», — пояснил Малев.

«Получить оптимальные характеристики»

В настоящее время в АО «ОДК-Климов» и на других предприятиях Объединённой двигателестроительной корпорации ведётся технологическая подготовка производства и изготовление узлов агрегата-демонстратора ВК-650В. Также российские инженеры подготавливают стенды для начала испытаний опытного образца.

Как указывается в материалах «ОДК-Климов», в двигателе будет реализована схема с одноступенчатым центробежным компрессором, турбиной компрессора и свободной турбиной. Такой подход позволит «получить оптимальные удельные мощностные характеристики».

В изготовлении элементов ВК-650В планируется широко применять аддитивные технологии (производство объекта из 3D-модели). С их помощью уже были созданы до 20% деталей, в том числе комплектующие статора двигателя-демонстратора.

«Климовцы» сетуют на существующие в РФ законодательные ограничения в области использования аддитивных технологий, но рассчитывают, что правовые коллизии будут в итоге разрешены.

В беседе с RT заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов выразил уверенность, что ВК-650В найдёт широкое применение в РФ и, возможно, пойдёт на экспорт. Эксперт считает крайне актуальным вопрос ремоторизации всего парка вертолётов марки «Ансат» и семейства Ка-226.

«В нынешней ситуации Россия, конечно же, не должна зависеть от поставок западных агрегатов. Тот же «Ансат» представляет собой хорошую машину, которая применяется и в учебных целях, и для поисково-спасательных операций, и в медицинских целях. Нельзя позволить, чтобы «Ансат» из-за очередного обострения политических противоречий остался без двигателя», — подчеркнул Попов.

По словам эксперта, разработка ВК-650В может стать «технологическим прорывом» в российском авиационном двигателестроении. Собеседник RT обратил внимание на то, что климовский силовой агрегат будет соответствовать лучшим мировым стандартам, сохранив при этом такие традиционные качества отечественной школы, как высокий запас прочности и надёжность в экстремальных природно-климатических условиях.

Аналогичной точки зрения придерживается военный эксперт Юрий Кнутов. В комментарии RT аналитик отметил, что российская промышленность уверенно наращивает компетенции в авиационном двигателестроении, опираясь на накопленный научно-технологический задел и иностранный опыт. Немаловажным стимулом развития двигателестроения в РФ, по мнению эксперта, послужили западные санкции.

«За рубежом двигатели, как правило, разрабатывают и производят консорциумы из нескольких развитых стран. Россия находится в ситуации, когда тянет сложнейшие проекты в одиночку, причём весьма успешно. Поэтому я думаю, что «климовцы» уложатся в намеченные сроки и ВК-650В в итоге вытеснит западные аналоги с нашего гражданского рынка, а также подстрахует наших военных», — подытожил Кнутов.