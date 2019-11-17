Опытный образец вертолёта VRT500 планируют изготовить в 2020 году

Гендиректор компании «ВР-Технологии» (входит в состав холдинга «Вертолёты России») Александр Охонько заявил, что компания планирует изготовить опытный образец легкого многоцелевого вертолёта VRT500 ко второй половине 2020 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Вертолётов России».

«Сегодня мы дебютируем не только совместной экспозицией с нашим стратегическим партнёром Tawazun, но и впервые презентуем макет лёгкого многоцелевого вертолёта VRT500 за рубежом», — заявил Охонько.

Он рассказал, что этот вертолёт «представляется в рамках программы городского воздушного транспорта, которая интересна партнёрам как платформа для принципиально новых решений и технологий».

«Следующим важнейшим этапом для нас станет изготовление опытного образца VRT500 во втором полугодии 2020 года», — добавил он.

Отмечается, что вертолёт может выпускаться в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной модификациях.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Объединённые Арабские Эмираты проявили интерес к российскому многоцелевому вертолёту Ми-38.