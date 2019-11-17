Опытный образец вертолёта VRT500 планируют изготовить в 2020 году
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«Сегодня мы дебютируем не только совместной экспозицией с нашим стратегическим партнёром Tawazun, но и впервые презентуем макет лёгкого многоцелевого вертолёта VRT500 за рубежом», — заявил Охонько.
Он рассказал, что этот вертолёт «представляется в рамках программы городского воздушного транспорта, которая интересна партнёрам как платформа для принципиально новых решений и технологий».
«Следующим важнейшим этапом для нас станет изготовление опытного образца VRT500 во втором полугодии 2020 года», — добавил он.
Отмечается, что вертолёт может выпускаться в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной модификациях.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Объединённые Арабские Эмираты проявили интерес к российскому многоцелевому вертолёту Ми-38.