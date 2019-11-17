Мантуров заявил о заинтересованности ОАЭ вертолётами Ми-38

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Объединённые Арабские Эмираты проявили интерес к российскому многоцелевому вертолёту Ми-38, передаёт ТАСС.

«На мой взгляд, с учётом того, что Эмираты являются акционерами «Вертолётов России» и заинтересованы в развитии вертолётной тематики по активам, в которых они участвуют, а также с учётом VRT-500, я думаю, что у вертолёта есть хорошие шансы зафиксироваться на эмиратской земле и дальше говорить о других странах Персидского залива и Ближнего Востока. Да, мы не говорили о количестве и конкретных клиентах, но я почувствовал у наследного принца конкретную заинтересованность, готовность и желание этим вопросом заниматься», — заявил Мантуров.

Ранее сообщалось, что Мантуров провёл встречу с наследным принцем Абу-Даби — шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

В начале августа в России завершились испытания вертолёта Ми-38 в условиях горной местности и экстремально высоких температур.

Его масса составляет 8,3 т, крейсерская скорость — 280—290 км/ч, дальность полёта — около 900 км, практический потолок — 5,9 км, экипаж — два человека.

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