Мантуров заявил о заинтересованности ОАЭ вертолётами Ми-38

Короткая ссылка
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Объединённые Арабские Эмираты проявили интерес к российскому многоцелевому вертолёту Ми-38, передаёт ТАСС.
Мантуров заявил о заинтересованности ОАЭ вертолётами Ми-38
  • © Пресс-служба компании «Алроса»
  • РИА Новости

«На мой взгляд, с учётом того, что Эмираты являются акционерами «Вертолётов России» и заинтересованы в развитии вертолётной тематики по активам, в которых они участвуют, а также с учётом VRT-500, я думаю, что у вертолёта есть хорошие шансы зафиксироваться на эмиратской земле и дальше говорить о других странах Персидского залива и Ближнего Востока. Да, мы не говорили о количестве и конкретных клиентах, но я почувствовал у наследного принца конкретную заинтересованность, готовность и желание этим вопросом заниматься», — заявил Мантуров.

Ранее сообщалось, что Мантуров провёл встречу с наследным принцем Абу-Даби — шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

В начале августа в России завершились испытания вертолёта Ми-38 в условиях горной местности и экстремально высоких температур.

Его масса составляет 8,3 т, крейсерская скорость — 280—290 км/ч, дальность полёта — около 900 км, практический потолок — 5,9 км, экипаж — два человека. 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить