Глава Минпромторга России Денис Мантуров провёл встречу с наследным принцем Абу-Даби — шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минпромторга.

Отмечается, что стороны обсудили широкий спектр сотрудничества в области гражданской авиации. Как сообщают в ведомстве, на встрече обсуждалась подготовка двустороннего соглашения в области сертификации воздушных судов для продвижения совместных проектов в области авиационной промышленности, сотрудничество в области технологий и промышленное оборудование в нефтегазовой сфере.

Мантуров отметил, что «за последние годы Россия сделала большой шаг в развитии собственных компетенций добычи и глубокой переработки углеводородного сырья».

«Сегодня наши компании готовы предложить комплексные решения для эмиратских партнёров», — добавил министр.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил что, в течение последних пяти лет Россия экспортирует в страны Ближнего Востока оружие на сумму свыше $2 млрд в год.