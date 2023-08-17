«Сохранить жизни бойцов»: тульские оружейники разработали систему дистанционного управления ПТРК «Корнет»

Специалисты тульского Конструкторского бюро приборостроения имени Шипунова создали опытные образцы модуля дистанционного управления ПТРК «Корнет», которые сейчас проходят всесторонние испытания. Представители предприятия полагают, что подобная система позволит сохранить жизни военных в случае ответного огня противника. По словам аналитиков, противотанковый ракетный комплекс «Корнет» остаётся одним из лучших средств борьбы с бронетехникой в мире. А появление системы дистанционного управления станет для «Корнета» дополнительным преимуществом на поле боя, считают эксперты.

Тульское Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова (входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») разработало систему дистанционного управления противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Корнет», сообщили представители холдинга на форуме «Армия-2023».

«Основное назначение комплектов дистанционного управления — сохранение жизней наших бойцов в случае ответного огня противника. В настоящее время предприятием разработаны и изготовлены опытные образцы, которые проходят всесторонние испытания», — приводит ТАСС заявление компании.

В холдинге добавили, что сам ПТРК «Корнет» непрерывно модернизируется специалистами КБП.

Против наземных, воздушных и морских целей

Разработка «Корнета» началась в конце 1980-х годов в КБП, а бортовую начинку для ПТРК создавали в зеленоградском НИИ физических проблем имени Лукина. На вооружение российской армии система поступила в 1998 году.

Базой для новой разработки послужил комплекс танкового управляемого вооружения «Рефлекс», от которого «Корнет» унаследовал основные компоновочные решения.

Работа ПТРК «Корнет»

РИА Новости

© Виктор Антонюк

Как отмечается на сайте «Рособоронэкспорта», ПТРК «Корнет» предназначены для поражения современных и перспективных танков, оснащённых динамической защитой, легкобронированных целей, фортификационных сооружений, зависающих вертолётов и малогабаритных морских целей.

Работать комплекс может при температурах от -20 до +60 °C, в любое время суток, в затруднённых метеоусловиях, а также при организованных противником радиоэлектронных и оптических помехах.

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Наведение ракеты осуществляется по лазерному лучу. Обнаружение цели, прицеливание, производство выстрела, сопровождение и поражение объекта может выполняться одним человеком.

ПТРК способен вести огонь на дальности от 100 м до 5,5 км днём и от 100 м до 4,5 км ночью.

В «Корнете» используются ракеты калибра 152 мм с тандемной кумулятивной или фугасной боевой частью. Для поражения пехоты и легкобронированной техники также могут применяться термобарические снаряды.

Причём противотанковые ракеты «Корнета» оснащаются двумя боезарядами. Первый уничтожает динамическую защиту танка, а второй прошивает броню толщиной до 1200 мм. «Корнет» также может работать в тандемном режиме, при котором по одному лазерному лучу наводится сразу две ракеты, что повышает вероятность поражения цели.

На сайте «Ростеха» указано, что, помимо наземных целей, «Корнет» способен уничтожать морские объекты и низколетящие воздушные цели.

«Поражать движущиеся воздушные цели позволяет управляемая ракета, оснащённая неконтактным датчиком цели. Воздушные цели являются высокоманёвренными объектами, и на дальних расстояниях прямое попадание из ПТРК по ним затруднено. Но неконтактный датчик цели позволяет взорвать ракету и при отсутствии прямого попадания», — указано на сайте госкорпорации.

«Нужно лишь выбрать цель»

С момента принятия «Корнета» на вооружение было разработано множество модификаций этого ПТРК.

Так, «Корнет-Э» предназначен для зарубежных заказчиков, а «Корнет-Д» представляет собой модернизированную версию оригинального комплекса. В нём была вдвое увеличена дальность действия (до 10 км), а бронебойность повышена до 1300 мм.

Кроме того, в последних версиях на смену полуавтоматическому режиму стрельбы пришёл автоматический, функционирующий по принципу «выстрелил и забыл». Это позволяет минимизировать участие человека в работе ПТРК.

«Оператору нужно лишь выбрать цель, набросить прицельную марку автомата сопровождения цели и произвести пуск ракеты. Далее автомат сопровождения целей самостоятельно управляет приводами автоматизированной пусковой установки, наводит ракету и управляет ею вплоть до попадания. А оператор тем временем уже может переключиться на выбор следующей цели», — говорится в материалах «Ростеха».

При такой системе значительно сокращается срок обучения работе с ПТРК и снижаются требования к квалификации оператора, поясняют в госкорпорации.

«По сути, управление оружием системы «выстрелил и забыл» становится доступным даже неподготовленным операторам, что существенно расширяет возможности для его применения. Такое оружие выгоднее и проще в эксплуатации и обслуживании, чем комплексы предыдущего поколения», — отмечается на сайте «Ростеха».

Модульное исполнение пусковой установки позволяет размещать комплекс на различных колёсных и гусеничных машинах. В частности, «Корнеты» устанавливаются на бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», а версия «Корнет-Д1» — на шасси боевой машины десанта БМД-4М.

«Тигр» с ПТРК «Корнет»

РИА Новости

© Евгений Биятов

Для управления комплексом «с колёс» был разработан специальный многофункциональный боевой башенный модуль «Кливер», который можно монтировать практически на любую технику.

Кроме того, сейчас специалисты научно-производственного объединения «Андроидная техника» ведут работы по установке ПТРК «Корнет» на робототехническую платформу «Маркер». В компании отмечают, что использование подобных «Корнету» систем на роботизированных комплексах позволит сберечь множество человеческих жизней.

«Нет никаких средств защиты»

По словам аналитиков, пока что у «Корнета» нет системы дистанционного управления: для пуска ракеты оператор должен находиться непосредственно у ПТРК. Появление соответствующего модуля позволит защитить расчёты комплекса, отмечают специалисты.

«Благодаря внедрению таких дистанционных модулей повысится скрытность оператора ПТРК. Когда противник засекает пуск ракеты, он по месту пуска начинает вести огонь. При дистанционном управлении противник будет стрелять по пусковой установке — оператор же будет находиться совсем в другом месте. Расстояние, на котором работает дистанционный комплекс, пока неизвестно, но полагаю, что оно может составить от 100 до 500 м», — сказал в комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

Военный эксперт Алексей Леонков выразил мнение, что при дистанционном управлении эффективность действия ПТРК не снизится.

«ПТРК будет так же стрелять, попадать и уничтожать бронированные цели, но боевой расчёт при этом будет защищён. Проблем с точностью это не вызовет», — заявил аналитик в комментарии RT.

Роботизированная платформа «Маркер»

РИА Новости

© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

Стоит отметить, что ПТРК «Корнет» активно применяются российскими военными в зоне СВО. В июне этого года высокую оценку этим комплексам дал президент России Владимир Путин.

«Корнеты» работают идеально, но их нужно больше, и это будет сделано», — заявил глава государства на встрече с военкорами.

По мнению специалистов, сейчас «Корнет» — один из наиболее эффективных противотанковых комплексов в мире.

«Против «Корнета» пока что нет никаких средств защиты. Это довольно мощный противотанковый комплекс, очень эффективный. И самое главное — он защищён от постановки противником помех», — отметил Сергей Суворов.

Аналогичной точки зрения придерживается Алексей Леонков.

«Корнет» пробивает все современные основные боевые танки. Он эффективно действует даже против активной динамической защиты. Этот ПТРК входит в состав боевых модулей БТР, БМП и бронеавтомобилей. «Корнет» отлично себя показал в зоне специальной военной операции. В области ПТРК мы ушли далеко вперёд по сравнению со странами Запада. И думаю, что мы на этом не остановимся», — заключил эксперт.