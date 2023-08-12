Дымовая маскировка: в ЦНИИТОЧМАШ рассказали о новых боеприпасах постановки аэрозольной завесы

Новые российские аэрозольные боеприпасы способны обеспечивать защиту бронетехники от оружия с радиолокационным наведением. Об этом сообщил временный гендиректор ЦНИИТОЧМАШ Антон Семеняко. По его словам, аэрозольная завеса не позволяет головке самонаведения ракеты уточнять местоположение цели, в результате чего снаряд сбивается с курса или переходит на инерциальное управление, что снижает его точность. По словам аналитиков, подобные системы могут повысить живучесть экипажа и бронетехники на поле боя.

Новые российские аэрозольные боеприпасы (АОБ) могут защищать бронетехнику от высокоточного оружия с радиолокационным наведением. Об этом сообщил временный гендиректор ЦНИИТОЧМАШ (входит в «Ростех») Антон Семеняко.

«Высокоточное оружие (ВТО) постоянно совершенствуется, но развиваются и аэрозольные боеприпасы. Если ещё недавно наши АОБы защищали от ВТО с тремя системами наведения — лазерной, оптической и тепловой, то сейчас они могут противостоять и высокоточному оружию с радиолокационной системой наведения», — сказал он РИА Новости.

Как пояснил Семеняко, системы наведения высокоточных боеприпасов во время полёта должны периодически «уточнять» свой маршрут до цели.

«Аэрозольная завеса не позволяет головке самонаведения ВТО проводить это уточнение. И тогда боеприпас либо уходит с курса, либо, перейдя на инерциональное управление, снижается его точность поражения. Проведённые испытания показали, что использование АОБов значительно повышает обеспечение живучести бронетехники на поле боя: заявленный принцип (действия противотанковых ракет. — RT) «один боеприпас — одна цель» не срабатывает», — рассказал представитель компании.

Он также добавил, что в новых боеприпасах значительно повышено число кассет, что даёт возможность создать более плотную завесу комбинированных аэрозольно-дипольных помех.

В тот же день госкорпорация «Ростех» сообщила, что ЦНИИТОЧМАШ изготовил очередную партию аэрозолеобразующих боеприпасов оптико-электронного противодействия.

Отмечалось, что они входят в состав комплексов защиты авто- и бронетехники, которые «предназначены для создания маскирующей аэрозольной завесы в видимом и ИК-диапазонах длин волн». Для отстрела аэрозольных боеприпасов используются одно- или многоопорные пусковые установки, также сконструированные в ЦНИИТОЧМАШ.

Один из аэрозольных боеприпасов ЦНИИТОЧМАШ

© Госкорпорация «Ростех»

Время постановки аэрозольной завесы на дальности от 10 до 80 м составляет не более 2 секунд. Боеприпасы могут применяться при температуре от -40 до +50 °С.

В «Ростехе» также напомнили, что ЦНИИТОЧМАШ имеет богатый опыт создания подобных боеприпасов, занимаясь их разработкой с 1975 года. Так, предприятие создало средства защиты для ракетного комплекса «Искандер-М», РСЗО «Ураган-1М», огнемётной системы ТОС-2, подвижных разведывательных пунктов ПРП-5А и других боевых единиц.

ЦНИИТОЧМАШ планирует представить линейку аэрозолеобразующих боеприпасов и пусковых установок к ним на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который пройдёт с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

«Маскирует тепловое излучение»

Использование дымовой маскировки в войсках имеет давнюю историю. Этот приём применялся, например, в Первой мировой и Великой Отечественной войнах.

Впервые в большом объёме и в разнообразных формах оперативную маскировку войск осуществила Красная армия во время контрнаступления под Сталинградом, в ходе которого от немецкого командования необходимо было скрыть замысел операции, направления главных ударов войск Сталинградского, Юго-Западного и Донского фронтов, а также места сосредоточения сил и средств.

Дымовые завесы в годы ВОВ успешно применялись и на море, чтобы обеспечить выход в атаку торпедных катеров, маскировку кораблей и судов в десантных операциях, постановку минных заграждений и сокрытие от противника объектов военно-морских баз.

В дальнейшем их стали использовать не только для маскировки действий подразделений на поле боя, но и для защиты от противотанковых ракет.

Сегодня аэрозольные завесы могут распыляться несколькими способами. В частности, для этих целей предназначены спецмашины типа ТДА-3, стоящие на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Работа машины ТДА-3

globallookpress.com

Помимо этого, для постановки завес ещё в советские годы была создана система «Туча». Она состоит из небольших мортир, которые устанавливаются на бортах бронетехники. Из этих пусковых установок выстреливаются дымовые гранаты.

«Такие боеприпасы создают облако, через которое цель не видно. Оно закрывает объект и от оптического наблюдения, и от лазерного наведения. Кроме того, оно маскирует тепловое излучение бронетехники», — пояснил в разговоре с RT военный эксперт Максим Попенкер.

«Сохраняет жизни»

Как отмечают аналитики, недостатком «Тучи» была невозможность защитить технику от ракет, которые имеют радиолокационную систему наведения. Она используется, например, на американских противотанковых ракетах «воздух — земля» AGM-114 Hellfire. Помимо авиационных носителей, эти ракеты также могут запускаться с помощью наземных пусковых установок.

В сентябре 2022 года стало известно, что Норвегия передала Украине 160 ракет AGM-114 вместе с пусковыми средствами и блоками наведения. Об этом сообщалось на сайте норвежского правительства.

Один из вариантов противодействия таким системам предложил ЦНИИТОЧМАШ в 2021 году. Тогда предприятие информировало о создании комплекса постановки помех, который может противодействовать и радиолокационному наведению.

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Как пояснили в компании, в состав комплекса входят датчики предупреждения об атаке, аппаратура управления и индикации, пусковые устройства, а также аэрозольные боеприпасы.

«Во время атаки противника комплекс определяет угрозу и «прячет» технику за завесой из комбинированных помех. Благодаря этому боеприпас теряет контакт с целью, сбивается с атакующего курса или продолжает полёт «вслепую» — в инерциальном режиме без точного наведения на цель. Испытания показали, что комплекс способен защитить технику во время боя и на марше от ракет противотанковых комплексов, а также от атак с воздуха высокоточными авиационными средствами поражения», — заявил в 2021 году индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Отмечалось при этом, что данные системы предназначены для защиты тяжёлой огнемётной системы ТОС-2, разведывательной машины ПРП-5, а также комплексов автоматизированного управления артиллерией «Завет-Д».

По словам аналитиков, противодействовать ракетам с радиолокационным наведением позволяет особый состав распыляемой смеси, которая используется в изделии ЦНИИТОЧМАШ.

«Ракеты с радиолокационным наведением улавливают отражённое излучение, которое исходит от цели, и летят в этом направлении. Но если ставится аэрозольное облако со специальными добавками, то это излучение не проходит, в результате чего ракета сбивается с курса. Облако, разумеется, не будет там висеть постоянно, Но на то время, пока будет лететь ракета, его действия будет достаточно», — пояснил в комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

Подобные системы при должном применении могут оказаться эффективной защитой для бронетехники, добавил специалист.

«Конечно, многое будет зависеть, например, от ветра. Учитывая этот фактор, аэрозольную завесу надо правильно ставить, а не просто выпускать где попало. Но в целом это эффективное средство, которое сохраняет жизни членов экипажа и бронетехнику», — заключил эксперт.