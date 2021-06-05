Противоракетная маскировка: как новый «ослепляющий» снаряд защитит российские танки

Госкорпорация «Ростех» разработала новый боеприпас для защиты бронетехники от высокоточных вооружений. Снаряд создаёт на поле боя аэрозольно-дипольную завесу, которая «ослепляет» системы наведения противника. «Ростех» собирается официально представить новинку на специализированном оборонном форуме «Армия-2021». Испытания боеприпаса планируется завершить до конца этого года. По мнению экспертов, подобные снаряды могут существенно повысить живучесть техники на поле боя.

Госкорпорация «Ростех» создала новый специализированный боеприпас, защищающий бронетехнику от попадания в неё высокоточных снарядов противника. Об этом сообщается на сайте компании.

«При возникновении угрозы он выстреливается в опасном направлении и создаёт завесу аэрозольно-дипольных помех, «ослепляющую» системы наведения высокоточных боеприпасов противника», — говорится в пресс-релизе «Ростеха».

Калибр нового боеприпаса — 76 мм, вес — 2,8 кг. Как заявляют разработчики, по сравнению с аналогами он создаёт в полтора раза более плотное облако комбинированной завесы, которая обеспечивает защиту от ракет с оптическим, тепловым, радиолокационным и лазерным наведением.

По информации разработчика, боеприпас может применяться в составе оборонительного вооружения существующих и перспективных образцов бронетехники в любых климатических условиях.

«Использование нового боеприпаса в комплексе с современными средствами радиоэлектронной борьбы повысит выживаемость бронетехники на поле боя. Уверены, что новинка будет востребована на экспортных рынках», — рассказали в «Ростехе».

Постановка дымовой завесы танком Т-90С

© Wikimedia commons / Aleksey Kitaev

Предполагается, что изделие будет впервые продемонстрировано на форуме «Армия-2021». Завершение государственных испытаний намечено на конец 2021 года.

Непосредственной разработкой изделия занимался Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ).

Ранее в ЦНИИТОЧМАШ были созданы средства защиты для разведывательной машины ПРП-4А «Аргус», РСЗО «Ураган-1М» и других боевых единиц.

Эволюция танковой защиты

Разработка комплексов активной защиты бронетехники началась в СССР ещё в 1950-х годах.

В 1980-е годы была создана система «Дрозд». Аппарат фиксировал пуск ракеты противника, сопровождал её, после чего в нужный момент выстреливал защитный заряд, который поражал приближающийся боеприпас осколочным полем. Затем появилась модификация комплекса — «Дрозд-2», в которой было увеличено количество пусковых установок, обеспечивающих защиту бронетехники с любых направлений.

Позднее в СССР, а затем в РФ были разработаны и другие, подобные системы. Например, комплекс «Штора-1», использующий для противодействия ракетам аэрозольные завесы, которые нарушают процесс наведения.

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В данный момент в России ведётся разработка комплекса «Афганит». Информации об этой системе в открытом доступе крайне мало. По некоторым данным, в отдельных случаях «Афганит» может обнаруживать боеприпасы на расстоянии до нескольких километров и использовать различные средства для их «ослепления» или поражения. «Афганит» предназначен для установки, в частности,на танки Т-14 «Армата».

В 2019 году ЦНИИТОЧМАШ сообщал о работах по созданию комплекса защиты от современного высокоточного оружия. В его основе лежит метод оптико-электронного подавления систем наведения на цель управляемых боеприпасов. В состав комплекса входит фиксирующая выстрел аппаратура и система постановки оптико-электронных помех, которая с помощью аэрозольных боеприпасов нарушает управление атакующей ракеты.

При обнаружении атаки комплекс выстреливает аэрозольные боеприпасы в требуемом направлении с учётом ветра. Затем из самого боеприпаса вылетает блок кассет с аэрозолеобразующей начинкой.

Подобным комплексом предполагается в первую очередь оснащать 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия 2С42 «Лотос».

«Лишит противника средств наблюдения»

Эксперты полагают, что новый боеприпас способен радикально повысить живучесть отечественной бронетехники на поле боя. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, основное преимущество нового снаряда заключается в разработанной для него начинке.

Он также отметил, что распыление аэрозолей, которые затрудняют работу высокоточного оружия, применяется в российской бронетехнике достаточно давно, поэтому не исключено, что новые боеприпасы будут унифицированы для применения с уже хорошо зарекомендовавшими себя комплексами активной защиты «Штора-1» и «Арена».

Танк Т-90 с комплексом активной защиты

РИА Новости

© Валерий Мельников

Кроме того, по мнению аналитиков, новые боеприпасы не только могут уберечь один, отдельно взятый танк, но и в целом способны лишать противника возможности наносить точечные удары по российским войскам на театре военных действий.

Сходной позиции придерживается и полковник запаса Виктор Литовкин.

«Данный снаряд сможет работать совместно с такими комплексными системами защиты, как «Арена» и «Штора». А с помощью своей аэрозольно-дипольной начинки защитит нашу бронетехнику от современного высокоточного оружия и лишит противника средств наблюдения и наведения», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Леонков также отметил, что для оценки потенциала данного боеприпаса надо дождаться завершения испытаний.

«Боеприпас должен быть испытан, протестирован в армии. В ходе тестов он должен подтвердить свои характеристики при использовании в любых климатических и температурных условиях. И только после этого его внесут в качестве штатного в арсеналы комплексов вооружений военной техники, к которым он будет подходить», — заключил Леонков.