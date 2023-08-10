«Подвижность и плавучесть»: «Высокоточные комплексы» сообщили о скором завершении разработки бронетранспортёра БТ-3Ф

В холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили о скором завершении опытно-конструкторских работ по созданию плавающего бронетранспортёра БТ-3Ф. Данная разработка основана на базе боевой машины пехоты БМП-3Ф. Новый бронетранспортёр вооружён 12,7-мм орудием и способен перевозить до 14 человек личного состава. По словам аналитиков, машины типа БТ-3Ф предназначены для доставки военнослужащих в зону боевых действий как по суше, так и с преодолением водных преград, а также для повышения огневой мощи мотострелковых соединений.

Опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию бронетранспортёра БТ-3Ф подходят к концу. Об этом сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Курганмашзавод» совместно с АО «СКБМ» («Специальное конструкторское бюро машиностроения». — RT) заканчивает инициативные ОКР по созданию бронетранспортёра БТ-3Ф», — заявили в пресс-службе компании.

Ранее, в августе 2022 года, исполнительный директор «Курганмашзавода» Пётр Тюков рассказал о завершении предварительных испытаний БТ-3Ф.

«Предварительные испытания БТ-3Ф проведены в полном объёме. В настоящее время идёт оформление нормативно-технической документации для присвоения машине литеры «О». Этого будет достаточно для осуществления переговоров и заключения экспортных контрактов», — отметил Тюков.

При этом он добавил, что поставки БТ-3Ф Министерству обороны РФ возможны только после прохождения государственных испытаний, которые, по его данным, планирует провести российское военное ведомство.

«В настоящее время обсуждаются объёмы возможных поставок», — уточнил исполнительный директор предприятия.

В свою очередь, в госкорпорации «Ростех» в апреле 2023 года сообщили о планах внедрить БТ-3Ф в производство.

«Идеальный тандем»

Напомним, о начале работ по созданию нового плавающего бронетранспортёра БТ-3Ф СМИ сообщали ещё в 2016 году. Машина создавалась в инициативном порядке на базе флотского варианта БМП-3 — БМП-3Ф. В 2019 году стартовали ходовые испытания БТ-3Ф. Как считают в «Ростехе», БТ-3Ф вместе с БМП-3Ф являются «идеальным тандемом».

«Две эти машины обеспечивают не только доставку морской пехоты, но и поддержку операции огнём», — говорится в материалах корпорации.

БМП-3Ф

© «Рособоронэкспорт»

Кроме того, БТ-3Ф максимально унифицирован с БМП: по словам разработчиков, ходовая часть, двигатель, водометы и другие системы были заимствованы от базового изделия.

По данным «Ростеха», главные отличия БТ-3Ф от боевой машины пехоты заключаются «во вместимости и вооружении». Так, в БМП-3Ф может находиться до семи человек десанта, а в бронетранспортёре — до 14. При этом, несмотря на увеличение загрузки десанта, БТ-3Ф «сохранила высокую подвижность и плавучесть» оригинальной машины.

В плане вооружений БТ-3Ф фактически является более лёгкой версией БМП-3Ф, говорят аналитики. Так, боевая машина пехоты оснащается 100-мм орудием — пусковой установкой, 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулемётом в едином блоке. В свою очередь, бронетранспортёр располагает дистанционно управляемым боевым модулем калибра 12,7 мм с теле- и тепловизионным прицелом и лазерным дальномером, а также двумя дополнительными пулемётами, из которых десантники или механик-водитель могут вести прицельный огонь.

В 2019 году также сообщалось, что на БТ-3Ф вместо 12,7-мм орудия может быть установлена 30-мм пушка. Об этом заявил главный конструктор СКБМ (входит в «Высокоточные комплексы») Сергей Абдулов во время форума «Армия-2019».

«Интерес у Минобороны к БТ-3Ф существует. Причем их именно интересует увеличение мощности вооружения. Планируется подготовительная работа по установке 30-миллиметрового модуля», — пояснил Абдулов.

Как отмечают в «Рособоронэкспорте», БТ-3Ф предназначен для переброски подразделений морской пехоты, береговой охраны и сил специального назначения как по суше, так и с преодолением водных преград. На море БТ-3Ф способен передвигаться при волнении водной поверхности до трёх баллов.

Внутри бронетранспортёра установлены энерго-поглощающие складные кресла, «обеспечивающие значительное снижение ударных нагрузок на позвоночник человека при подрыве на мине, а также при движении по пересечённой местности», говорят в «Рособоронэскпорте». Кроме того, сиденья БТ-3Ф снабжены механизмом плавной регулировки высоты и привязными ремнями.

Экипаж БТ-3Ф состоит из двух человек (командир машины и водитель). Боевой вес изделия составляет около 18,9 т. Дизельный четырёхтактный двигатель с жидкостным охлаждением позволяет развивать скорость по шоссе до 70 км/ч. Запас хода БТ-3Ф составляет 600 км. По водной поверхности бронетранспортёр может передвигаться со скоростью до 10 км/ч.

«Новый флотский БТР, как и БМП-3Ф, может транспортироваться любым путём, в том числе воздушным, обеспечивая загоризонтное десантирование в глубине от береговой линии», — говорят в «Ростехе».

В частности, по словам разработчиков, БТ-3Ф может перевозиться на военно-транспортных самолётах типа Ил-76 и Ан-124, а также на внешней подвеске тяжёлого вертолёта Ми-26. Кроме того, БТ-3Ф можно десантировать с помощью тяжёлых парашютных систем.

Помимо базовой версии существует также и арктический вариант БТ-3Ф. Впервые он был представлен на форуме «Армия-2021». Машина оснащена утеплённым корпусом и независимой системой отопления, которая способна поддерживать плюсовую температуру в кабине даже при выключенном основном двигателе.

Кроме того, арктический БТ-3Ф получил специальные гусеницы с пониженным давлением на грунт, что значительно повысило проходимость машины. В данном варианте БТ-3Ф может выполнять задачи при температуре до -50 градусов.

По мнению индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева, арктический БТ-3Ф «сможет значительно повысить боевой потенциал подразделений, выполняющих задачи в Арктике».

Стоит отметить, что помимо российского форума «Армия» БТ-3Ф уже был представлен на нескольких зарубежных смотрах, в том числе на выставках MILEX (Белоруссия), IDEX (Объединённые Арабские Эмираты), «Партнёр» (Сербия), Vietnam Defence (Вьетнам), KADEX (Казахстан), IDEF (Турция), LIMA (Малайзия), ADAS (Филиппины) и DEFEA (Греция).

«Манёвренность и огневая мощь»

Как отметил в разговоре с RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук, БМП-3, которая стала основой для создания БТ-3Ф, является во многом уникальной машиной, породившей множество других модификаций. Среди них — разведывательная машина БРМ-3К «Рысь», ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-Л и зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО».

«БМП-3 не имеет аналогов в мире. Она сочетает в себе манёвренность и огневую мощь. Помимо этого, данная машина имеет разветвлённую систему модификаций и предназначена для создания различных модульных боевых систем. Одним из вариантов развития этой БМП и стал БТ-3Ф», — говорит эксперт.

По его словам, основным назначением машин типа БТ-3Ф является доставка личного состава в зону боевых действий.

«Главная задача такой техники — доставка личного состава на поле боя по суше и по воде, а также повышение огневого могущества мотострелкового отделения», — сказал Анатолий Матвийчук.

БТ-3Ф

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Эксперты отмечают, что о перспективах и боевых качествах БТ-3Ф до принятия на вооружение говорить пока рано. Вместе с тем аналитики обратили внимание на ряд положительных качеств новой разработки. В частности, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT отметил высокую проходимость машины и защищённость её экипажа.

«Гусеничный ход важен для проходимости машины. Кроме того, по опыту СВО мы знаем, что значительная доля травм военнослужащих приходится на осколочные ранения. А БМП и бронетранспортёры, в частности БТ-3Ф, это как раз те машины, которые позволяют защитить военных от осколков. В свою очередь, специальная конструкция кресел БТ-3Ф позволяет снизить негативные последствия от возможного подрыва на мине. Защита военнослужащих, которых доставляют к линии боевого соприкосновения, — это важнейший момент», — заключил специалист.