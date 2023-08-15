Для специальных огневых задач: Завод имени Дегтярёва представил новую снайперскую винтовку «Корд-338LM»

«Завод имени Дегтярёва» представил на форуме «Армия-2023» новую снайперскую винтовку «Корд-338LM» в калибре .338 Lapua Magnum. Как рассказал начальник конструкторского бюро предприятия Владимир Лёзов, изделие уже прошло опытно-войсковую эксплуатацию в ходе СВО и на территории Сирии. По его словам, в данный момент завод готовится к серийному производству «Корд-338LM». Ранее «ЗиД» наладил выпуск винтовок АСВК «Корд» под калибр 12,7 мм. По мнению аналитиков, переход на калибр .338 Lapua Magnum позволит российским снайперам более эффективно действовать в условиях современного боя.

Ковровский «Завод имени Дегтярёва» («ЗиД») представил на форуме «Армия-2023» новую снайперскую винтовку «Корд-338LM» под калибр .338 Lapua Magnum.

«Винтовка разработана за два года. Уже прошла опытно-войсковую эксплуатацию российскими спецподразделениями, в том числе в боевых условиях в Сирии и в ходе специальной военной операции. Получены положительные отзывы», — рассказал РИА Новости начальник конструкторского бюро «ЗиДа» Владимир Лёзов.

Он уточнил, что на выставке была представлена гражданская версия винтовки.

«Здесь на «Армии» мы представили гражданский вариант. Винтовка имеет крепления — планки Пикатинни, поэтому может оснащаться любой оптикой, тепловизионными, ночными прицелами, различными глушителями. Также по просьбе бойцов доработали детали эргономики», — отметил Лёзов.

Представитель компании добавил, что сейчас завод готовится к серийному производству «Корд-338LM».

В паре с пулемётом

Стоит отметить, что «ЗиД» уже выпускает винтовку с аналогичным названием — АСВК (армейская снайперская винтовка крупнокалиберная) «Корд», которая была создана на базе винтовки Негруленко — СВН-98.

Разработка АСВК началась в середине 1990-х годов. Одновременно с этим создавался и новый 12,7-мм патрон к ней под индексом 7Н34, так как для точной стрельбы на дальние расстояния обычные боеприпасы этого калибра не подходили.

Снайпер на боевой позиции с винтовкой КСВК «Корд» калибра 12,7 мм

© Министерство обороны РФ

На ранних этапах винтовка была известна под названием КСВК. К концу 1990-х изделие прошло необходимые испытания, в том числе и в боевых условиях, по результатам которых руководство завода приняло решение о его доработке. Окончательный, доработанный вариант под нынешним наименованием в 2013 году был принят на вооружение Министерством обороны России. Помимо этого, винтовка используется бойцами «Росгвардии».

АСВК входит в состав снайперского комплекса 6С8, который включает в себя помимо самого оружия оптические и ночные прицелы, а также патрон 7Н34.

Винтовка «Корд» предназначена для выполнения специальных огневых задач по уничтожению легкобронированного и небронированного вооружения, военной техники, а также открыто расположенной живой силы, одиночных и групповых целей. Как сообщает телеканал «Звезда», АСВК может поражать технику на дальности до 1000 м и живую силу на расстоянии до 1500 м. При этом, по словам эксплуатантов, дульной энергии пули Б-32 вполне хватает для того, чтобы достигать цели на расстоянии до 2000 м.

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Вес винтовки без оптического прицела и с пустым магазином составляет 12,5 кг. Общая длина оружия достигает 1420 мм при длине ствола — 1000 мм. АСВК может эксплуатироваться при температуре от -50 до +50 градусов.

На сайте «Росгвардии» отмечается, что винтовка сконструирована по схеме «булл-пап». Так называется схема компоновки винтовок и автоматов, при которой спусковой крючок располагается перед магазином. Это решение позволило конструкторам уменьшить массу и габариты оружия.

Ствол винтовки изготавливается методом холодной ковки и закреплён в ствольной коробке консольно, не соприкасаясь с другими частями оружия. На нём расположен мощный дульный тормоз-компенсатор.

Перезаряжание «Корда» осуществляется вручную. Подача боеприпасов производится из отъёмного коробчатого магазина на пять патронов. Магазин снабжён пластмассовой накладкой, что даёт возможность стрелку использовать его в качестве дополнительной опоры. После выстрела гильзы выбрасываются вправо через специальное окно в ствольной коробке, которое в походном положении закрывается крышкой.

Изделие оснащено стандартной боковой планкой для крепления прицелов. Кроме того, в качестве резерва винтовка имеет открытые прицельные приспособления.

Складные сошки (опоры) «Корда» расположены под стволом на специальном кронштейне. Приклад изделия оснащён деревянной накладкой под щеку и резиновым затыльником-амортизатором.

Стоит отметить, что винтовка «Корд» имеет немало общего с одноимённым крупнокалиберным пулемётом. Их объединяет одинаковый калибр 12,7 мм, а также процесс производства — стволы для обоих изделий производят на одном станке методом радиального обжатия. Полный цикл производства ствола от заготовки до готового изделия для винтовки «Корд» длится около 15 минут.

Ресурс ствола при должном уходе и чистке может достигать 4—5 тыс. выстрелов.

В дальнейшем «ЗиД» выпустил модернизированную версию АСВК под индексом «АСВК-М». Калибр у неё остался тот же — 12,7 мм.

Винтовка АСВК-М

© Министерство обороны РФ

Как отмечается на сайте Минобороны РФ, разработчикам удалось снизить массу обновлённого изделия и увеличить ресурс винтовки.

«C оптическим прицелом 1П88-2 винтовка АСВК-М весит 11,2 кг и имеет прицельную дальность до 2000 м, что даёт возможность вести эффективную антиснайперскую прицельную стрельбу», — говорится в пресс-релизе военного ведомства.

Помимо этого, новая версия винтовки оборудована улучшенной моделью дульного тормоза, регулируемой щекой из алюминия и затыльником, что даёт возможность стрелку подогнать винтовку индивидуально под свои биометрические параметры. Также на АСВК появилась возможность регулировки усилия спуска.

В МО РФ также ранее сообщали, что винтовка АСВК-М вошла в состав системы экипировки военнослужащих «Ратник».

«Новый калибр более эффективен»

Аналитики высоко оценили качества АСВК, назвав её успешным проектом ковровских оружейников.

«И винтовка, и боеприпас оказались удачными. АСВК зарекомендовала себя достаточно хорошо во многих конфликтах», — отметил в разговоре с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.

Аналогичного мнения придерживается офицер запаса, преподаватель огневой подготовки Владимир Курта.

Военнослужащий ВС РФ

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

«Я сам её испытывал в начале 2000-х годов, мне она очень нравится. На то время это было очень хорошее оружие», — указал эксперт в беседе с RT.

По мнению специалистов, переход на калибр .338 Lapua Magnum позволит сделать винтовку легче.

«Калибр .338 Lapua Magnum легче, чем 12,7 мм. Это будет плюсом для новой винтовки, так как АСВК была очень тяжёлой, её неудобно носить. Кроме того, .338 Lapua Magnum сможет работать на те же дальности, что и АСВК. Но у 12,7 мм есть свои преимущества. Например, больший вес пули снижает влияние на точность стрельбы температуры воздуха, дождя, ветра и других погодных факторов. Помимо этого, для 12,7 мм у нас есть большая номенклатура боеприпасов, а для .338 Lapua Magnum их ещё придётся создавать», — указал Владимир Курта.

В свою очередь, Александр Бутырин отметил, что калибр .338 Lapua Magnum позволит снайперам более эффективно действовать в условиях современных вооружённых конфликтов.

«Новый калибр более эффективен в условиях современного боя. При этом винтовка сохранит свои положительные качества. В частности, несмотря на более лёгкий калибр, она, скорее всего, по-прежнему сможет поражать легкобронированную технику», — заключил аналитик.