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Завод имени Дегтярёва разработал снайперскую винтовку Корд-338LM

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Завод имени Дегтярёва разработал новейшую снайперскую винтовку Корд-338LM калибра .338 Lapua Magnum, сообщил начальник конструкторского бюро завода Владимир Лёзов.
Завод имени Дегтярёва разработал снайперскую винтовку Корд-338LM
  • РИА Новости

«Винтовка разработана за два года. Уже прошла опытно-войсковую эксплуатацию российскими спецподразделениями, в том числе в боевых условиях в Сирии и в ходе специальной военной операции», — цитирует РИА Новости Лёзова.

По его словам, винтовка заработала положительные отзывы.

Он отметил, что сейчас завод готовится начать серийное производство данной модели.

В июле глава предприятия — разработчика оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что в России начинается производство новой самозарядной снайперской винтовки «Зверобой».

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