«Пиротехнический автомобиль»: в России разрабатывают бронемашину для перевозки неразорвавшихся боеприпасов

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций разрабатывает бронеавтомобиль повышенной проходимости для перевозки неразорвавшихся боеприпасов, заявил замначальника НИИ Владимир Мошков. По его словам, бронемашину также можно будет задействовать для транспортировки робототехнических комплексов разминирования. Аналитики отмечают, что такая техника позволит повысить безопасность перевозки снарядов для их последующего уничтожения на полигонах.

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) ведут разработку бронеавтомобиля для перевозки неразорвавшихся боеприпасов, сообщил заместитель начальника института Владимир Мошков. По его словам, эти машины, помимо бронирования, будут отличаться повышенной проходимостью.

«Сегодня учёные института разрабатывают технические требования на создание специального автомобиля для транспортировки авиационных бомб, фугасов и других неразорвавшихся боеприпасов. Условное название — «пиротехнический автомобиль», — приводит его слова РИА Новости.

Эксперты полагают, что подобная техника может оказаться полезной в зоне СВО.

«Такая техника нужна, чтобы можно было собирать неразорвавшиеся боеприпасы, которых достаточно много на освобождённой от ВСУ территории, и вывозить их в места для уничтожения», — рассказал в беседе с RT военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, чтобы безопасно перевозить снаряды, автомобиль должен отвечать ряду требований.

«Это должна быть бронированная машина, способная минимизировать последствия для экипажа и окружающих от возможной детонации боеприпаса. Это главное требование», — пояснил Литовкин.

Аналогичного мнения придерживается военный эксперт Юрий Кнутов. При этом специалист подчёркивает, что такая машина может использоваться не только в зоне боевых действий.

«Это востребованная техника в силу того, что в освобождённых в ходе СВО районах находится большое количество неразорвавшихся боеприпасов, которые надо вывозить в безопасное место и там подрывать. Кроме того, бывает, что в крупных городах находят снаряды времён Великой Отечественной войны. Появление такого автомобиля позволит более безопасно транспортировать эти боеприпасы», — сказал аналитик в комментарии RT.

«Увеличилась броневая защита»

Владимир Мошков также сообщил, что разрабатываемый ВНИИ ГОЧС бронеавтомобиль можно будет задействовать для транспортировки робототехнических комплексов разминирования. Для этих целей автомобиль должен быть оснащён краном-манипулятором и лебёдкой для эвакуации застрявших или повреждённых роботов-сапёров, уточнил замначальника института.

Стоит отметить, что в России разработано несколько роботизированных комплексов, которые, как отмечают эксперты, могли бы транспортироваться бронеавтомобилем ВНИИ ГОЧС. Речь идёт, в частности, о роботе-сапёре «Уран-6», который начал поступать в инженерные подразделения в 2020 году.

РТК «Уран-6»

© «Рособоронэкспорт»

«Уран-6» был разработан в Специальном конструкторском бюро (СКБ) Минобороны РФ. Он представляет собой гусеничный самоходный радиоуправляемый минный трал, предназначенный для разминирования городских участков, а также горных и мелколесистых территорий.

«Комплекс оснащён пятью различными сменными инструментами: бойковым, катковым и фрезерным тралами, а также бульдозерным отвалом и механическим схватом. Несколько видов трала используются для обеспечения возможности работы с различными типами грунтов», — сообщается на сайте СКБ.

К преимуществам «Урана-6» разработчики относят возможность преодоления роботом вертикальной стенки высотой до 1 м, рва шириной 1,5 м, а также подъёмов, спусков и косогоров с углом наклона до 20°.

Оператор может управлять «Ураном-6» на расстоянии до 800 м с помощью установленных на устройстве четырёх видеокамер, обеспечивающих круговой обзор. Обнаруженные на местности боеприпасы «Уран-6» обезвреживает, разрушая физически или же приводя их в действие. Личный состав при этом находится на безопасном расстоянии.

«Уран-6» уже был опробован в ходе разминирования сирийской Пальмиры и в рамках проведения СВО. После эксплуатации в зоне специальной военной операции в конструкцию робота были внесены значительные изменения. Об этом в июне 2023 года заявил заместитель генерального директора СКБ по СМИ Сергей Поповиченко.

«Машины стали более производительные, увеличилась броневая защита, дальность управления. Кроме этого, проведён комплекс мероприятий, связанный с импортозамещением — по ходовой части, по силовой установке. Учитывая опыт, который получили в войсках наши машины, произведены конструктивные изменения, которые даже внешне отличают «Уран» от тех машин, которые изготавливались раньше», — рассказал представитель конструкторского бюро.

Машина разминирования «Шмель»

Машину под названием МГР4 «Шмель» создали специалисты ВНИИ «Сигнал» и Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ, оба предприятия входят в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).

Робот-сапёр был создан на базе мини-погрузчика ANT-1000. Аппарат предназначен для очистки территорий от противопехотных мин и проведения видеомониторинга окружающей обстановки.

«Шмель» оснащён лебёдкой с гидравлическим приводом, с помощью которой машина может самостоятельно выбраться из вязкого грунта. Для усиления защиты от возможных повреждений при разминировании используются стальные башмаки гусениц. Дальность дистанционного управления составляет 1 тыс. м.

Впервые «Шмель» был представлен публике в мае этого года на международном салоне «Комплексная безопасность». В августе «Ростех» сообщил об усовершенствовании его конструкции по итогам испытаний на полигоне МЧС.

Как рассказал на днях заместитель исполнительного директора по гражданской продукции КЭМЗ Игорь Тупицын, улучшенная версия «Шмеля» получила облегчённый вариант планшета для управления взамен тяжёлого ранца. Помимо этого, модернизацию прошла система разминирования.

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«Теперь конструкция весит более тонны, что значительно повышает её характеристики и устойчивость при разминировании», — пояснил Тупицын.

По словам индустриального директора комплекса вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева, вопрос борьбы с противопехотными минами сейчас особенно актуален для новых территорий России, освобождённых в ходе СВО.

«Такие мины широко применяются противником и несут большую угрозу не только для военнослужащих, но и для гражданских лиц, в том числе детей. Для борьбы с лёгкими и небольшими зарядами и создана машина разминирования «Шмель». Она управляется дистанционно, что существенно снижает риски для сапёров», — рассказал представитель госкорпорации.

«Уран» и «Шмель» во многом имеют схожий функционал, считают специалисты.

«Эти роботы предназначены для поиска и уничтожения мин на поле боя. Действуют они следующим образом. Аппарат проходит через поле. Если ему попадается на пути мина, то она взрывается, не повреждая робота. Оператор при этом находится на большом расстоянии. Однако неразорвавшиеся снаряды, в отличие от мин, с помощью такой техники уничтожить нельзя — их надо собирать», — пояснил Виктор Литовкин.

В свою очередь, Юрий Кнутов отметил, что подобные роботы наиболее эффективны при разминировании открытых участков местности, на которых нет растительности.

«Уран-6» применялся в Сирии и зоне СВО. Эта машина с дистанционным управлением способна разминировать крупные участки территории. Но пока эти комплексы применяются ограниченно, так как они наиболее эффективны в полях, где нет растительности», — заявил аналитик.

При этом Виктор Литовкин полагает, что, несмотря на создание подобных систем, непосредственное участие человека в разминировании ещё долго будет оставаться неизбежной частью сапёрного дела.

«Роботы не все мины могут найти. Мины разные бывают, в том числе с «секретами», например. Поэтому после робота человек всё равно должен пройти и проверить эту территорию, чтобы удостовериться, что зона полностью очищена», — заключил эксперт.