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Военная хроника показала уничтожение дрона ВСУ расчётом ЗРК «Бук» в зоне СВО

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Военная хроника опубликовала эксклюзивное видео с Запорожского направления, в котором показана работа расчёта ЗРК «Бук», поразившего крупный разведывательный беспилотник украинской армии.

«Пока наземные войска отбивают накаты ВСУ под Работином и Вербовым, добровольцы-зенитчики войск ПВО Восточного военного округа прикрывают небо над головами у пехоты. Украинские войска не жалеют ни снарядов, ни беспилотников и периодически пытаются направить в район наступления боевую авиацию, поэтому наблюдение за небом ведётся непрерывно», — отметила Военная хроника.

Как только радар комплекса обнаруживает цель, тут же производится пуск, говорится в сообщении.

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