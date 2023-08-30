«Superjet второго поколения»: как проходят испытания импортозамещённого лайнера SJ-100
- Полёт SJ-100
- © ПАО «ОАК»
Импортозамещённый пассажирский лайнер SJ-100 совершил свой первый полёт, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
«Опытный образец российского ближнемагистрального самолёта SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полёт. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолёта в воздухе», — говорится в пресс-релизе.
Самолёт пилотировал экипаж в составе лётчиков-испытателей Леонида Чикунова и Дмитрия Деменёва, а также инженера-испытателя Дениса Велижанина. Полёт проходил на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч. Его продолжительность составила 54 мин.
В ходе испытаний, в частности, была проверена устойчивость и управляемость самолёта в воздухе, протестированы система автоматического регулирования давления в кабине и заход на посадку с уходом на второй круг.
Как уточнили в министерстве, на импортонезависимом Superjet было замещено порядка 40 систем и агрегатов. При этом в целях ускорения программы испытаний на первом опытном образце используются франко-российские двигатели SaM146, которые стоят на оригинальном SSJ-100.
Однако второй опытный образец, который скоро начнёт программу лётных испытаний, будет оснащён уже отечественными двигателями ПД-8. Сейчас они проходят серию стендовых испытаний и лётные тесты в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ, пояснили в Минпромторге.
«Первый полёт Superjet, созданного по программе импортозамещения систем и компонентов, — успех многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, входящих в контур управления государственной корпорации «Ростех», — заявил зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
В свою очередь, генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь отметил, что обновлённый SJ-100 с российскими комплектующими — это фактически новый самолёт.
«Сегодняшний полёт Superjet с российскими системами — это результат большого совместного труда конструкторской команды и заводского коллектива, которые в короткие в том числе и для мировой авиационной отрасли сроки разработали, собрали и подняли фактически новый самолёт. Это лучшая демонстрация технологической независимости нашей страны», — сказал он.
Слюсарь добавил, что теперь стоит задача сертифицировать самолёт в полностью российском облике и начать серийные поставки авиакомпаниям.
Исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что первый полёт обновлённого лайнера положил начало серьёзной и масштабной программе лётных испытаний.
«Принципиально важно, что начались лётные испытания самолёта со многими импортозамещёнными системами. Это демонстрирует способность отечественной авиационной промышленности создавать конкурентоспособное сертифицированное изделие и подтверждает наличие у российской стороны достаточного объёма компетенций, технологий и возможностей», — сказал специалист в разговоре с RT.
Более современный лайнер
Оригинальная версия самолёта под индексом SSJ-100 (Sukhoi Superjet 100) совершила первый полёт в мае 2008 года, а уже через три года лайнер приступил к выполнению регулярных рейсов.
SSJ-100 стал первым пассажирским самолётом, разработанным в России после развала СССР. Он создавался в рамках широкой кооперации с иностранными компаниями, поэтому многие его ключевые компоненты были разработаны за рубежом. Речь идёт, в частности, о двигателе SaM146, который выпускался совместным предприятием рыбинского ПАО «ОДК-Сатурн» и французской корпорации Safran.
На фоне западных санкций, которые затронули и российскую авиапромышленность, в ОАК начали работу по импортозамещению SSJ. Как напомнил заместитель руководителя ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский, программа по переходу на российские комплектующие начала реализовываться ещё в 2019 году.
«Сегодня мы понимаем, насколько это решение было правильным и дальновидным. Этот самолёт стал воплощением передовых наработок отечественного авиапрома с учётом опыта разработки, сертификации и эксплуатации более 200 самолётов Superjet за прошедшие годы», — подчеркнул Богинский.
- SSJ-100
- Gettyimages.ru
- © Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket
Он также обратил внимание на высокую скорость работ по созданию новой версии.
«От старта эскизного проекта до первого полёта прошло четыре года. Учитывая объём конструкторских работ, это близкий к рекордному срок, на уровне ведущих мировых производителей. Столько же времени, например, ушло на создание A320neo, а на Boeing 737 MAX — ещё больше», — добавил Богинский.
Стоит отметить, что изначально новая версия самолёта называлась SSJ New, однако позже было решено переименовать её в SJ-100 (Superjet 100).
По словам Дениса Мантурова, российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на SJ-100 собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие.
Помимо этого, SJ-100 получил отечественные системы предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ). В мае 2023 года технический директор Института авиационного приборостроения «Навигатор» (Санкт-Петербург) Сергей Чанушкин сообщил RT, что такие системы будут устанавливаться также на российские лайнеры МС-21.
«Система сейчас устанавливается на Sukhoi Superjet и МС-21. На Superjet отгружено уже четыре системы. Две из них устанавливаются сейчас на самолёты. В августе этого года мы должны поставить производителю МС-21 четыре СПСВ», — рассказывал Чанушкин.
По словам главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, обновление SJ-100 не ограничивается заменой импортных деталей.
«Российские инженеры во многом перепроектировали этот самолёт. Изменения затронули не только начинку, но и планер. По сути, это уже Superjet второго поколения. То есть после 12 лет эксплуатации мы работаем над новой модификацией лайнера. И этот самолёт должен в идеале иметь лучшие характеристики, чем предыдущий. Так что работы идут не просто над замещением — идёт создание более современного лайнера», — заявил эксперт в разговоре с RT.
«Конечная цель — полное импортозамещение»
Генеральный директор АО «Аэрокон», авиационный эксперт Эдуард Багдасарян считает, что команда разработчиков SJ-100 проводит большую работу по импортозамещению, которая в значительной степени обеспечит независимость российских производителей от иностранных комплектующих.
«Однако ещё немало остаётся систем, которые пока не замещены. Впереди предстоит много работы по сертификации, отработке и доводке оборудования», — сказал аналитик в беседе с RT.
- SJ-100
- РИА Новости
- © Пресс-служба ОАК
По мнению Романа Гусарова, испытание первого образца без российского двигателя позволит ускорить процесс внедрения отечественных систем на SJ-100.
«На данном этапе была заменена часть компонентов, но ещё не завершены испытания двигателя. Несмотря на это, было принято решение в таком, частично импортозамещённом, виде начать тестирование самолёта. Это сделано для ускорения процесса — ведь системы, которые сейчас установлены, можно уже испытывать и сертифицировать, а компоненты, которые пока ещё не готовы, будут испытываться на втором образце. При этом конечная цель — полное импортозамещение всех иностранных комплектующих на SJ-100», — подчеркнул аналитик.
Специалист добавил, что ситуация с западными санкциями стала важным уроком для российских промышленников.
«Нынешняя ситуация преподнесла нам большой урок: зависимость от иностранных технологий может в любой момент привести к ситуации, когда нам на Западе перекрывают кран и мы остаёмся без авиации. Россия так огромна, что мы не можем себе позволить быть зависимыми в этой области от внешних игроков. Именно поэтому в Советском Союзе всегда самостоятельно создавали всю авиатехнику. Нам нужно действовать аналогично», — заключил Гусаров.
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