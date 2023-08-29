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Специалист Гусаров назвал очень знаменательным событием полёт SJ-100

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Полина Полетаева
Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров и исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с RT прокомментировали сообщение о том, что опытный образец отечественного ближнемагистрального самолёта SJ-100 успешно совершил первый полёт.
Специалист Гусаров назвал очень знаменательным событием полёт SJ-100
  • РИА Новости

По словам Гусарова, данный полёт — «очень знаменательное событие».

«Это только первый этап. Будет произведён второй опытный образец, который будет практически полностью импортозамещённым. Он также подключится к испытаниям. Было принято решение разбить процесс на этапы, чтобы ускорить испытания и сертификацию нового Superjet. А конечная цель — примерно через полтора года запустить серийное производство уже полностью импортозамещённого самолёта, включая отечественные двигатели», — рассказал собеседник RT.

Исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев также отметил, что данный полёт — лишь начало «довольно серьёзной и масштабной программы лётных испытаний».

«Впереди большая работа, к которой будет привлечён дополнительный лётный экземпляр уже с двигателем ПД-8 — полностью отечественным. Но принципиально важно, что начались лётные испытания самолёта с многими импортозамещёнными системами. Это демонстрирует способность отечественной авиационной промышленности создавать конкурентоспособное сертифицированное изделие и подтверждает наличие у российской стороны достаточного объёма компетенций, технологий и возможностей», — считает специалист.

Пантелеев уверен, что в ближайшее время будет полностью импортозамещён Superjet-100, а через год «можно будет увидеть» сертификацию полностью импортозамещённого самолёта МС-21.

Ранее стало известно, что опытный образец отечественного ближнемагистрального самолёта SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО «Яковлев», успешно совершил первый полёт в Комсомольске-на-Амуре.

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