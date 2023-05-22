«Ещё один шаг к технологической независимости»: как в России разрабатывают систему предупреждения столкновения в воздухе

Новые российские пассажирские лайнеры МС-21 и SSJ начали получать первые образцы системы предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ). Об этом RT сообщил технический директор компании-разработчика АО «Навигатор» Сергей Чанушкин. Оснащение воздушных судов этим элементом авионики — обязательное условие их эксплуатации. Система позволяет избежать риска катастрофы, подобной произошедшей над Боденским озером в 2002 году, когда столкнулись Boeing-757 и Ту-154М. Кроме того, в условиях санкций СПСВ выступает альтернативой американскому комплексу TCAS. По мнению экспертов, создание столь сложного изделия позволяет сделать вывод, что российская промышленность близка к тому, чтобы заместить всё иностранное бортовое оборудование на гражданских лайнерах.

Технический директор Института авиационного приборостроения «Навигатор» (Санкт-Петербург) Сергей Чанушкин рассказал RT о планах испытаний СПСВ на новейших пассажирских лайнерах SSJ-NEW и МС-21.

«Система сейчас устанавливается на Sukhoi Superjet и МС-21. На Sukhoi Superjet (производитель — корпорация «Иркут». — RT) отгружено уже четыре системы. Две из них устанавливаются сейчас на самолёты. В августе этого года мы должны поставить производителю МС-21 четыре СПСВ», — сообщил Чанушкин.

Перед лётными испытаниями на лайнерах СПСВ пройдёт проверку на так называемой электронной птице — полунатурном испытательном комплексе отработки и интеграции бортового оборудования. Такие тесты необходимы, чтобы ещё на земле убедиться в том, что СПСВ сопрягается с другими бортовыми системами, пояснил Чанушкин.

«На сегодняшний день система предупреждения столкновения в воздухе была успешно испытана на региональном самолёте L-410, в настоящий момент проводится аудит SOI2 (один из этапов сертификации авионики. — RT). До конца года рассчитываем получить СГКИ (свидетельство о годности комплектующих изделий. — RT)», — рассказал топ-менеджер.

Напомним, в конце января пресс-служба «Навигатора» заявила о завершении наземных и лётных испытаний СПСВ. Как отмечалось, это изделие не имеет аналогов в России.

«Совершены десятки полётов разной продолжительности, в ходе которых был осуществлён контроль работы СПСВ в воздухе с формированием предупреждающих сообщений экипажу и рекомендациями манёвра. Полученные результаты признаны успешными», — сообщалось в Telegram-канале «Навигатора».

Многоуровневое изделие

Система предупреждения столкновения представляет собой программно-аппаратный комплекс, позволяющий исключить опасные сближения и столкновения воздушных судов.

Как отметил в комментарии RT директор по развитию «Навигатора» Артём Хорошанский, разработка СПСВ началась несколько лет назад для замещения аналогичной американской системы TCAS (Traffic Collision Avoidance System), которой пользовалась как гражданская, так и военная авиация России.

Кабина лётчиков нового самолёта российского производства

© Научно-производственная корпорация «Иркут»

В частности, в последние годы СПСВ устанавливается на военно-транспортные самолёты Ил-112, Ил-76МДМ, Ил-76МД-90А и воздушные заправщики Ил-78.

«Система предупреждения столкновения в воздухе — это многоуровневое радионавигационное изделие. Это большие сложные алгоритмы, непростой процесс настройки антенного оборудования, высокая мощность сигнала, очень серьёзные вычислительные мощности, средства обработки информации и моделирования», — отметил Хорошанский.

Он рассказал, что разработка СПСВ стартовала несколько лет назад для создания отечественной альтернативы TCAS. В ближайшее время системой планируется оснастить самолёты SSJ, МС-21, Ту-214, а также другие лайнеры и часть вертолётного парка РФ.

По словам директора по развитию «Навигатора», по правилам IQAO (Международная организация гражданской авиации) и «Росавиации» полёты воздушных судов без СПСВ запрещены. При этом приобретать TCAS из-за масштабных антироссийских санкций стало практически невозможно.

«Оснащение системой предупреждения столкновения в воздухе — это обязательное условие эксплуатации воздушных судов. Оно необходимо, чтобы избежать риска катастрофы, подобной той, которая произошла над Боденским озером. Однако в условиях санкций Россия не может продолжать покупать TCAS», — подчеркнул Хорошанский.

Напомним, трагедия над Боденским озером произошла в ночь на 2 июля 2002 года из-за ошибки авиадиспетчера, допустившего столкновение грузового самолёта Boeing-757 с российским лайнером Ту-154М. Жертвами катастрофы стал 71 человек, в том числе 52 ребёнка.

Как пояснил Хорошанский, СПСВ является одним из элементов авионики самолёта. Изделие состоит из нескольких подсистем, которые обеспечивают местонахождение носителя и взаимодействие с другими самолётами. СПСВ выполнена по всем международным стандартам и способна сопрягаться с иностранными TCAS.

«СПСВ выводит на экран пилота информацию об окружающих его бортах. Также система предупреждает об опасном сближении с ними и предлагает изменить траекторию движения для того, чтобы избежать столкновения. На сегодняшний день мы готовы производить систему серийно», — рассказал Хорошанский.

Наряду с этим специалисты «Навигатора» работают над совершенствованием СПСВ. В перспективе, как полагает собеседник RT, предприятие разработает систему, которая будет соответствовать требованиям ACASx (более высокий стандарт системы предупреждения столкновения в воздухе) и сможет использоваться как для пилотируемой, так и для беспилотной авиации.

Санкции стали стимулом

Как заявил в беседе с RT кандидат технических наук, ведущий специалист Научно-образовательного центра воздушного транспорта РУТ (МИИТ) Анатолий Костылев, без создания СПСВ Россия не смогла бы продолжать эксплуатацию как существующего парка воздушных судов зарубежного производства, так и отечественных самолётов, которые будут изготавливаться серийно, постепенно замещая авиатехнику Boeing и Airbus.

«Откровенно говоря, создание системы предупреждения столкновения в воздухе, как и остальной авионики, нужно было начинать значительно раньше и не зависеть так сильно от Запада. В этом смысле рестрикции помогли, стали стимулом для обретения суверенитета в сфере гражданской авиации», — сказал Костылев.

Сборка российского пассажирского самолёта

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

По его мнению, важно, что СПСВ будет соответствовать как внутрироссийским стандартам безопасности, так и нормативам IQAO.

«Необходимо дождаться завершения сертификации системы, разработанной «Навигатором». В другой политической ситуации имело бы смысл получить международные сертификаты. Сейчас это вряд ли возможно. Но в любом случае важно, чтобы СПСВ соответствовала международным стандартам безопасности. Тем более Россия остаётся членом IQAO», — говорит Костылев.

Как напомнил в беседе с RT главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, СПСВ является одним из элементов бортового радиоэлектронного оборудования. Запуск её серийного производства позволит России не зависеть от Запада.

«Российская СПСВ — это ещё один шаг к технологической независимости РФ. Авионику в принципе очень трудно создавать. В мире немного стран, которые могут это делать. Детище «Навигатора» доказывает, что наша промышленность может полностью заместить все элементы бортового оборудования, даже самые высокотехнологичные. Кроме того, санкции в авиационной сфере против РФ тотальные и их вряд ли отменят», — сказал Гусаров.

Как говорит эксперт, в 2000-е годы, когда Россия запускала проекты МС-21 и SSJ-100, у отечественной промышленности не было компетенций по созданию качественной авионики. Ситуация стала меняться в лучшую сторону в последние годы.

«Появление собственной системы предупреждения столкновения в воздухе свидетельствует о том, что российская промышленность подошла к тому, чтобы самостоятельно изготавливать современную авионику, потому что, когда разрабатывался МС-21 и SSJ-100, мы вынужденно рассчитывали на международную кооперацию», — заключил Гусаров.