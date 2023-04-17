Минтранс: стоимость авиаперевозок по России в 2023 году может вырасти на 15—30%
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на совещании Минэкономразвития под председательством Максима Решетникова по подготовке к туристическому сезону 2023 года.
«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что также можно будет ожидать и сокращения количества рейсов.
Ранее «Ростех» сообщил, что шесть самолётов МС-21 с двигателями ПД-14 передадут в 2024 году.