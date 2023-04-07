«Ростех» сообщил, что шесть самолётов МС-21 с двигателями ПД-14 передадут в 2024 году

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В 2024 году планируется передача шести самолётов МС-21 с российскими двигателями ПД-14. Об этом заявили в пресс-службе «Ростеха».
«Ростех» сообщил, что шесть самолётов МС-21 с двигателями ПД-14 передадут в 2024 году
  • РИА Новости

«Начало серийных поставок новейшего самолёта МС-21 намечено на следующий год, будут переданы шесть лайнеров», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что корпорация планирует постепенно увеличивать темпы производства самолётов данного типа.

В январе сообщалось, что минимальная стоимость новых самолётов Superjet из российских комплектующих для «Аэрофлота» составит 2,256 млрд рублей, а первых МС-21 и Ту-214 — 3,144 млрд рублей.

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