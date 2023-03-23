Узнать больше

Мантуров: серийные поставки SSJ New российским авиакомпаниям планируются на 2024 год

Короткая ссылка
Серийные поставки отечественных самолётов SSJ New авиакомпаниям России запланированы на 2024 год, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
Мантуров: серийные поставки SSJ New российским авиакомпаниям планируются на 2024 год
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Мы рассчитываем, что до конца года мы поставим уже первый SSJ нашим авиакомпаниям, со следующего года это будет уже в серийном объёме поставляться по контрактам нашим авиакомпаниям», — приводит РИА Новости слова Мантурова.

По его словам, российские SSJ100 на данный момент летают по 11 часов в сутки.

Он отметил, что это рекордный показатель не только для SSJ, но и в сравнении с его аналогами, в том числе Boeing и Airbus.

Ранее ОАК рассматривал возможность локализации и производства в Индии Sukhoi Superjet.

Госкорпорация «Ростех» подписала контракты на производство 71 самолёта и более 100 вертолётов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить