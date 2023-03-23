Мантуров: серийные поставки SSJ New российским авиакомпаниям планируются на 2024 год

Серийные поставки отечественных самолётов SSJ New авиакомпаниям России запланированы на 2024 год, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы рассчитываем, что до конца года мы поставим уже первый SSJ нашим авиакомпаниям, со следующего года это будет уже в серийном объёме поставляться по контрактам нашим авиакомпаниям», — приводит РИА Новости слова Мантурова.

По его словам, российские SSJ100 на данный момент летают по 11 часов в сутки.

Он отметил, что это рекордный показатель не только для SSJ, но и в сравнении с его аналогами, в том числе Boeing и Airbus.

Ранее ОАК рассматривал возможность локализации и производства в Индии Sukhoi Superjet.

Госкорпорация «Ростех» подписала контракты на производство 71 самолёта и более 100 вертолётов.