Мантуров: серийные поставки SSJ New российским авиакомпаниям планируются на 2024 год
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
«Мы рассчитываем, что до конца года мы поставим уже первый SSJ нашим авиакомпаниям, со следующего года это будет уже в серийном объёме поставляться по контрактам нашим авиакомпаниям», — приводит РИА Новости слова Мантурова.
По его словам, российские SSJ100 на данный момент летают по 11 часов в сутки.
Он отметил, что это рекордный показатель не только для SSJ, но и в сравнении с его аналогами, в том числе Boeing и Airbus.
Ранее ОАК рассматривал возможность локализации и производства в Индии Sukhoi Superjet.
Госкорпорация «Ростех» подписала контракты на производство 71 самолёта и более 100 вертолётов.