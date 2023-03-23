Мишустин: первый полёт SSJ 100 с российским двигателем пройдёт в течение трёх месяцев
- РИА Новости
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Он напомнил, что в 2022 году завершились аэродинамические испытания SSJ 100.
«Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Его первый полёт планируется в течение ближайших трёх месяцев», — цитирует Мишустина ТАСС.
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