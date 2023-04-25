Чемезов: стоимость МС-21 для авиакомпаний России будет ниже рынка за счёт субсидий

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Государство будет субсидировать закупки самолётов МС-21, сообщил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.
Чемезов: стоимость МС-21 для авиакомпаний России будет ниже рынка за счёт субсидий
  • РИА Новости
  • © Нина Падалко

«Стоимость новых МС-21 для «Аэрофлота» и других перевозчиков будет значительно ниже рынка», — цитирует его РИА Новости.

Чемезов пояснил, что государство хочет снизить нагрузку на авиакомпании и на пассажиров.

Ранее «Ростех» сообщил, что шесть самолётов МС-21 с двигателями ПД-14 передадут в 2024 году.

Замглавы Минтранса России Игорь Чалик заявил, что стоимость внутренних авиаперевозок в стране в 2023 году может вырасти на 15—30% без субсидий авиакомпаниям.

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