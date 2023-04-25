Чемезов: стоимость МС-21 для авиакомпаний России будет ниже рынка за счёт субсидий
- РИА Новости
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«Стоимость новых МС-21 для «Аэрофлота» и других перевозчиков будет значительно ниже рынка», — цитирует его РИА Новости.
Чемезов пояснил, что государство хочет снизить нагрузку на авиакомпании и на пассажиров.
Ранее «Ростех» сообщил, что шесть самолётов МС-21 с двигателями ПД-14 передадут в 2024 году.
Замглавы Минтранса России Игорь Чалик заявил, что стоимость внутренних авиаперевозок в стране в 2023 году может вырасти на 15—30% без субсидий авиакомпаниям.