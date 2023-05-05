Чемезов сообщил, что импортных компонентов в SSJ New почти не останется

Импортных компонентов в российском самолёте SSJ New практически не останется.

Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Чемезов сообщил, что в настоящее время завершаются испытания двигателя ПД-8.

«Самолёт уже с нашим двигателем, полностью с нашей авионикой, с нашими агрегатами и, самое главное, с нашим — полностью — фюзеляжем. Импортного практически там уже ничего не остаётся», — заявил Чемезов, его слова приводятся на сайте кабмина.

Ранее глава российского Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийные поставки отечественных самолётов SSJ New авиакомпаниям России запланированы на 2024 год.

Первый полёт самолёта Sukhoi Superjet New с российским оборудованием запланирован на май 2023 года.