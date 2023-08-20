С учётом опыта СВО: чем запомнился международный форум «Армия-2023»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который прошёл с 14 по 20 августа, было представлено свыше 28 тыс. образцов вооружения. Такие цифры приводит Минобороны РФ. В числе новинок — артиллерийские комплексы, авиационные боеприпасы, ракетное вооружение, беспилотники и бронетехника. По словам экспертов, выставка в этом году в значительной мере отражает опыт, который получила российская армия в зоне СВО.

В Подмосковье завершил работу девятый международный военно-технический форум «Армия-2023». Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, на статичной экспозиции в КВЦ «Патриот» и на аэродроме Кубинка было представлено 28,5 тыс. экспонатов от 1,5 тыс. организаций и предприятий промышленности.

В рамках выставки была организована специализированная экспозиция перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники. В числе представленных образцов — 82-мм самоходный миномёт «Дрок», 152-мм артиллерийское орудие на автомобильном шасси «Мальва», самоходный ПТРК «Корнет-Д1» с двумя независимыми прицельно-пусковыми модулями с двухканальным автоматом сопровождения цели, комплекс с управляемыми боеприпасами малого и среднего класса «Ланцет» и другая новейшая техника.

Впервые на форуме были продемонстрированы модернизированный истребитель Су-30СМ2, самолёты пятого поколения Су-57 и истребители-бомбардировщики Су-34 с новыми видами оснащения.

Как уточнили в Минобороны РФ, одна из особенностей Су-30СМ2 — новая силовая установка. Она позволила увеличить боевую нагрузку и дала возможность самолёту вести манёвренный воздушный бой, развивая максимальную скорость до 2125 км/ч.

«Помимо этого, в экспозиции представлены истребители пятого поколения Су-57 и истребители-бомбардировщики Су-34 с новыми видами оснащения. Данные авиационные комплексы впервые выставлены с широкой номенклатурой авиационных средств поражения, включающих управляемое и неуправляемое ракетно-бомбовое вооружение», — отметили в военном ведомстве.

Напомним, «Армия-2023» проходила с 14 по 20 августа в КВЦ «Патриот» в подмосковной Кубинке. Форум является крупнейшей оружейной выставкой России. Помимо отечественных предприятий и организаций, участие в ней принимали 82 иностранные компании.

RT обсудил с экспертами итоги работы форума и тенденции в развитии российской оружейной мысли.

— На ваш взгляд, какие продемонстрированные на «Армии-2023» разработки запомнились больше всего?

Основатель портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев:

— «Армия» всегда была интересна демонстрацией широкого ассортимента ракетного вооружения. Насколько я могу судить, в этом году внимание публики привлекли транспортно-перегрузочный агрегат Т-183 и разгонный блок гиперзвукового комплекса «Авангард».

Разгонный блок для гиперзвукового комплекса «Авангард» на выставке в рамках форума «Армия-2023»

АГН «Москва»

© Новосильцев Артур

Первое изделие погружает «Авангард» в шахту, где находится носитель (межконтинентальная баллистическая ракета. — RT), второе — обеспечивает высочайшие скоростные качества «Авангарду». В официальных источниках сообщается, что комплекс может маневрировать и разгоняться до 27 Махов.

На «Армии» было достаточно много современных авиационных ракет. Это обновлённые образцы семейства С-8 и С-13, которые в основном используют наши вертолёты. В деталях можно было ознакомиться с лёгкой многоцелевой управляемой ракетой «Изделие 305», носителями которой являются проходящие сейчас модернизацию разведывательно-ударные машины Ми-28 и Ка-52.

Как и всегда, запомнилась экспозиция корпорации «Тактическое ракетное вооружение». По понятным причинам она не имеет права демонстрировать все свои новинки. Из интересных для специалистов образцов были показаны ракета малой дальности РВВ-МД2 (до 50 км), созданная под внутрифюзеляжное размещение в Су-57, и многофункциональная малозаметная ракета Х-69 с заявленной дальностью в 290 км.

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Военный эксперт Максим Попенкер:

— Традиционно большую порцию внимания на «Армии-2023» получили разработки концерна «Калашников». В этому году был представлен АК-12, доработанный с учётом опыта СВО. Автомат получил два режима огня вместо прежних трёх (одиночный и автоматический), новый приклад, улучшенный диоптрический прицел и ствольную коробку, фиксированный дульный пламегаситель, который удобен для установки глушителя.

На форуме был показан созданный под натовский патрон АК-19 в короткоствольной модификации. Оружие было разработано на основе АК-12. Прицельная дальность его стрельбы составляет 400 м. Как сообщалось, АК-19 будет поставляться за рубеж. Возможно, что короткий ствол — одно их требований заказчика.

На «Армии-2023» можно было увидеть несколько образцов перспективного снайперского вооружения. От «Калашникова» это была СВЧ, полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина под патрон 7,62 × 54 мм. До конца года будет выполнена первая крупная поставка в войска.

СВЧ значительно эргономичнее и даёт существенно лучшую кучность стрельбы, чем СВД, в том числе её модернизированная версия. Масса винтовки Чукавина чуть более 4 кг, дальность может превышать 1 км.

Новая снайперская винтовка «Корд-338LM» в калибре .338 Lapua Magnum на стенде Завода имени Дегтярёва

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Для уверенной стрельбы на дальних дистанциях разработана «Корд-338LM». Это новинка ковровского Завода имени Дегтярёва в востребованном в зоне СВО калибре .338 Lapua Magnum для поражения целей на дальности 1,5 км и более. На «Армии» ковровцы показали гражданский вариант, но понятно, что войска будут получать данные винтовки в полноценной боевой модификации.

Ещё одной презентацией в области снайперского вооружения отметился «Ростех». На форуме корпорация представила «антиматериальную» снайперскую винтовку «Астарта» калибра 12,7 мм. Подобно АСВК «Корд», она может наносить поражение лёгкой бронетехнике и разрушать укрытия пехоты.

— О каких тенденциях развития отечественной конструкторской мысли и оборонной политики позволяет судить экспозиция на «Армии-2023»?

Основатель портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев:

— На мой взгляд, «Армия-2023» очень хорошо продемонстрировала перемены, которые привнесла СВО. На экспозиции мы увидели технические решения, которые либо уже используются ВС РФ, либо адаптированы под специфику вооружённого конфликта.

Своеобразным символом форума стал так называемый мангал, или козырёк, — приспособление для защиты бронетехники от ударов БПЛА. На форуме похожее по функционалу изделие было представлено как система модульного комплекса подавления «Тритон» разработки Лаборатории ППШ (Санкт-Петербург).

Система модульного комплекса подавления «Тритон»

«Тритон» совмещает в себе металлическую конструкцию, которая способна разрушить FPV-дрон, и средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ), подавляющее сигналы беспилотников в четырёх диапазонах. Предполагается, что если аппарат не будет остановлен РЭБом, то будет разрушен металлической решёткой.

Можно сделать вывод, что «Тритон» — это своего рода глубокая модернизация изготавливаемого на фронте нехитрого «мангала». По всей видимости, «Тритон» будет производиться серийно и устанавливаться на российские танки, которые отправляются в зону СВО. Я бы не назвал систему оптимальным способом защиты танка, так как она повышает силуэт, что увеличивает заметность. Скорее это временное решение. Тем более ещё никто в мире не придумал универсального и технологичного комплекса защиты мобильных платформ от атак дронов.

В целом на выставке было легко заметить обилие транспорта и бронетехники, получивших дополнительную защиту, причём не только от БПЛА. Реалии СВО вносят свои коррективы в плане защиты от пуль и осколков, которые дают HIMARS, а сейчас и кассетные боеприпасы ВСУ. Помимо «Тритона», ещё одним неформальным символом «Армии-2023» стал «Тигр-М», получивший «доспехи» для защиты двигателя, колёс и окон.

Лично у меня не сложилось однозначного отношения к укутыванию этой бронемашины в «латы». В подобных вопросах всегда необходим баланс между степенью защищённости и ходовыми качествами. Например, все модернизированные российские танки оснащаются двигателями мощностью свыше 1 тыс. л. с. Это даёт возможность достаточно спокойно установить на них 2—3 т дополнительной полезной нагрузки вроде того же «Тритона», «кирпичей» динамической защиты, противокумулятивных решёток, средств РЭБ или, возможно, элементы комплекса активной защиты.

У «Тигра», БМП и некоторых других машин такого запаса практически нет, если не усиливать мощность двигателя. Впрочем, такие работы могут осуществляться и в целом тенденция на повышение уровня защищённости в реалиях СВО понятна и оправданна.

В частности, можно лишь поприветствовать появление на «Армии-2023» большого количества грузовиков с бронированным кузовами вместо прежних тёмно-зелёных тентов. Это важная положительная тенденция, учитывая, что у противника есть HIMARS и дальнобойная артиллерия. Даже за несколько десятков километров от фронта личный состав должен находиться в защищённом от осколков транспорте. По всей вероятности, в войска начались поставки такой техники.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук:

— Если подвести короткий итог, то многие образцы на «Армии-2023» — это результат переработки опыта СВО. На форуме было показано большое количество ударных и разведывательных дронов, заменивших на линии боевого соприкосновения артиллерию и ставших кошмаром для бронетехники ВСУ.

Наряду с БПЛА небольшие частные предприятия и крупные госкомпании также представили разработки по защите военнослужащих и техники от атак вражеских дронов. Ведь противник тоже весьма интенсивно использует те же FPV-беспилотники, имеющие высокую точность поражения целей.

Отрадно и то, что конструкторская мысль попыталась переложить проверенные временем решения на новую платформу. В частности, «Военно-промышленная компания» продемонстрировала на форуме бронеавтомобиль «Спартак» с надёжной и мощной советской пушкой АЗП-57 (используемой на комплексе С-60. — RT) калибра 57 мм.

Эта машина — весьма удачная, на мой взгляд, попытка переработать опыт СВО, где С-60 кустарно устанавливался на «Уралы» и другой доступный, но плохо защищённый транспорт. В «Спартаке» расчёт пушки имеет под рукой всё необходимое для стрельбы, защищён бронещитами и может укрыться внутри бронированного автомобиля. В «Спартаке», как и во многих других небезынтересных разработках, чувствовалось влияние событий на линии боевого соприкосновения.