«На основе боевого применения»: на форуме «Армия-2023» представили новые автоматы АК-12 и АК-19

Концерн «Калашников» на форуме «Армия-2023» представил иностранным журналистам обновлённый автомат АК-12. Он был усовершенствован по результатам применения в зоне специальной военной операции. Ранее участникам форума также представили автомат АК-19 нового образца в короткоствольном исполнении под патрон калибра 5,56 × 45 мм. Военные эксперты отмечают, что усовершенствованные российские автоматы усилят ВС РФ и привлекут внимание зарубежных заказчиков.

На форуме «Армия-2023» иностранным участникам продемонстрировали обновлённый автомат АК-12, доработанный с учётом опыта применения оружия в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

В компании добавили, что павильон концерна посетили представители СМИ Индии, Бангладеш, Египта, Мьянмы, Ирана и ряда других дружественных стран.

«Корреспонденты ознакомились со всей линейкой продукции, производимой холдингом в сегментах боевого и гражданского стрелкового оружия, судостроения, спецтехники, беспилотной авиации, ракетно-артиллерийского вооружения, боевой одежды и специальной экипировки. Особый интерес гостей вызвал автомат Калашникова АК-12 образца 2023 года, усовершенствованный по результатам применения в зоне специальной военной операции», — отметили в концерне.

Доработки и изменения

Напомним, что в конце 2022 года в концерне «Калашников» сообщили о намерении доработать автомат АК-12 с учётом опыта его применения в спецоперации.

«С началом специальной военной операции мы создали рабочую группу, которая в каждодневном режиме во взаимодействии с заказчиком все вопросы отрабатывала. У нас есть перечень замечаний по итогам эксплуатации... В 2023 году уже пойдёт в очередной раз доработанный образец», — заявил президент группы компаний концерна Алан Лушников в эфире «Соловьёв LIVE».

Посетитель с оружием у стенда концерна "Калашников" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"

РИА Новости

© Кирилл Зыков

В марте Лушников сообщил о запуске серийного производства АК-12 в этом году.

«Там более семи изменений самого разного характера, она пойдёт в серию. Например, очень важная история — это пламегаситель. Теперь он будет штатный», — сказал президент концерна.

Также по теме «Превзошли все натовские образцы»: в России открывается международный военно-технический форум «Армия-2023» 14 августа в России начинает работу девятый ежегодный международный военно-технический форум «Армия-2023». Свою продукцию на выставке...

Кроме того, важным изменением стало упразднение в АК-12 режима огня по два выстрела — он не привёл к значительному увеличению эффективности оружия, но при этом усложнил его конструкцию. В концерне отметили, что остальные изменения также связаны с удобством и упрощением эксплуатации автомата.

Напомним, что АК-12 был разработан для замены стоявшего на вооружении автомата АК-74М. Автомат АК-12 имеет калибр 5,45 мм, обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Он имеет несколько планок Пикатинни (кронштейн с рельсовым креплением для лёгкой установки прицелов и другого оборудования) для дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.

Оружие оснащено высокоэффективным дульным тормозом-компенсатором (ДТК) с креплением байонетного типа, которое позволяет при необходимости быстро отсоединить ДТК, а благодаря устройству дула автомата на него можно поставить приборы малошумной и беспламенной стрельбы.

Вес АК-12 с пустым магазином составляет 3,7 кг, скорость стрельбы — до 700 выстрелов в минуту. Длина оружия в боевом положении — 935 мм, а со сложенным прикладом — 690 мм.

Для зарубежных заказчиков

Кроме того, на «Армии-2023» впервые был представлен автомат АК-19 в исполнении с коротким стволом, сообщили в «Калашникове». По сравнению с базовой моделью 2019 года в новый АК-19 были внесены существенные изменения. Например, кроме укороченного ствола, автомат получил двусторонний переводчик огня.

«Дело в том, что в настоящее время на мировом рынке оружия высока потребность именно в компактных моделях. Не скрою, что данный автомат разрабатывается нами именно с прицелом на экспортные контракты. Вместе с тем и на российском внутреннем рынке мы отчётливо видим спрос на подобные модели у силовых структур и правоохранительных органов. Мы расцениваем перспективы данного изделия как весьма многообещающие», — рассказал главный конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Уржумцев.

Посетители у стенда концерна "Калашников" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Он добавил, что АК-19 является инициативной разработкой и за счёт собственных средств концерна.

АК-19 был создан на основе автомата АК-12, при этом он использует патроны калибра 5,56 × 45 мм стандарта НАТО, распространённого в государствах Ближнего Востока и Азии, которые во время холодной войны получали военную помощь от западного блока.

Как и АК-12, этот автомат оснащён планками Пикатинни, облегчённым телескопическим прикладом с улучшенной эргономикой, новым диоптрическим прицелом и быстросъёмным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы.

Прицельная дальность стрельбы составляет 400 м при темпе 700 выстрелов в минуту. Масса автомата без магазина и снаряжения — 3,3 кг.

Закрепление популярности



В комментарии RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин отметил, что АК-12, доработанный в соответствии с опытом применения в СВО, будет ещё более эффективным оружием и повысит боеспособность российских военных.

«По сравнению с предыдущей модификацией он получил необходимые улучшения, такие как крепление для оптического прицела, ЛЦУ и фонаря. Ещё был модернизирован приклад. В дальнейшем, скорее всего, будет представлена новая модель автомата, а не модернизированная существующая. За исключением, возможно, улучшения эргономики. С учётом нынешних технологий в него пока что нечего добавить», — подчеркнул эксперт.

Большим спросом будет пользоваться и АК-19, который теперь смогут закупать страны, использующие западные калибры в своём штатном стрелковом оружии, добавил Александр Бутырин. Российское оружие продолжает пользоваться спросом у иностранных заказчиков, даже несмотря на нынешнюю политическую ситуацию в мире, подчеркнул эксперт.

«Из года в год каждый форум «Армия» показывает востребованность отечественного оружия, и даже сейчас, несмотря на санкции, присутствует большое количество иностранных военных делегаций. Кроме того, мы живём в эпоху интернета и многие делегации, которые по идейным соображения отказались посещать форум, посредством интернета посмотрят, почитают, какие новинки были представлены», — отметил собеседник RT.

По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, концерну «Калашников» представилась уникальная возможность доработать один из своих новейших автоматов на основе его массового применения в боевых условиях.

«На основе реального боевого применения в АК-12 были внесены изменения в конструкцию таким образом, чтобы сделать автомат ещё более эффективным и максимально отвечающим требованиям общевойскового боя. Это касается и эргономики, и характеристик, и в целом удобства пользования, прицеливания, боевого применения», — подчеркнул эксперт.

Автоматы АК остаются одним из самых востребованных видов оружия на мировом рынке. Новые версии будут пользоваться популярностью у стран, которые покупают российское оружие и намерены сохранять эту тенденцию, невзирая на давление со стороны западных государств, добавил Игорь Коротченко.

«Калашников» — это оружейный бренд номер один, который всемирно известен и представляет Россию. Демонстрация его новых разработок на форуме «Армия-2023» закрепляет эту репутацию», — сказал собеседник RT.

Появление автомата АК-19 позволит расширить рынок и на те страны, которые хотят закупать оружие у РФ, но при этом используют западные боеприпасы калибра 5,56 × 45 мм, добавил эксперт.

«Во многих странах Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки распространены боеприпасы этого калибра. В данном случае это выход в прямую конкуренцию с западными изделиями на международном рынке. Делегации на форум приехали большие и достаточно представительные. Безусловно, для стран, которые хотят получить новое оружия не от Запада, автоматы АК — это совершенно естественный и очевидный выбор», — заключил Игорь Коротченко.