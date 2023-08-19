«Технологии развиваются стремительно»: на «Армии-2023» представлены новые компактные средства борьбы с БПЛА

Специалисты Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) представили на форуме «Армия-2023» компактные средства обнаружения малоразмерных БПЛА. Как сообщили RT в пресс-службе вуза, на выставке продемонстрировано в том числе карманное устройство под шифром «Лютик» массой около 100 г. Изделие способно фиксировать дроны на дистанции 100—150 м. Также МТУСИ показали макет многопозиционной радиолокационной системы. По мнению экспертов, подобное оборудование востребовано в зоне СВО по причине её насыщенности различными беспилотными аппаратами.

Специалисты Московского технического университета связи и информатики представили на форуме «Армия-2023» компактные средства обнаружения малоразмерных БПЛА.

«В этом году мы представляем на «Армии» две новейшие разработки, относящиеся к классу средств обнаружения БПЛА. Первое изделие — это карманное устройство обнаружения дронов под шифром «Лютик», оно уже используется нашими военнослужащими. Второе — многопозиционная радиолокационная система (МП РЛС) обнаружения малоразмерных БПЛА, представленная на стенде в виде макета одной приёмопередающей позиции», — сообщили RT в пресс-службе МТУСИ.

Карманное устройство обнаружения малоразмерных БПЛА внешне напоминает миниатюрную рацию. «Лютик» легко крепится к элементам снаряжения бойца и весит около 100 г. Изделие пеленгует сигналы дронов в диапазоне 2,4ГГц и является невидимым для радиоэлектронной разведки противника. Кроме того, как рассказали RT в МТУСИ, в ближайшее время специалисты разработают более совершенную модификацию, способную улавливать волны в диапазоне 5,8 ГГц.

При обнаружении беспилотника «Лютик» способен подавать разные сигналы: в зависимости от предпочтений заказчика на портативном радаре может производиться световой, вибрационный или звуковой сигнал.

«Карманный обнаружитель сканирует пространство на 360 градусов в радиусе до 100—150 м, причём листва и ветки деревьев не являются серьёзной помехой для эффективной работы «Лютика». Он одинаково хорошо подходит как для городских условий, что может быть актуально для сотрудников правоохранительных органов и охранных компаний, так и для полевых», — заявили в пресс-службе вуза.

Более широкими возможностями обладает МП РЛС с мощностью зондирующего сигнала в 5 Вт. Она способна обнаруживать малоразмерные БПЛА на дальности до 1 км. Устройство можно легко развернуть на местности, установить на транспортные средства, дома и любые иные охраняемые объекты.

«Мы рекомендуем заказчикам устанавливать систему из пяти приёмопередающих позиций по периметру контролируемой территории. Таким образом получается обеспечить дальность обнаружения до 5 км. Этого более чем достаточно. В целом данное изделие — больше стационарное решение, но мы прорабатываем вариант и для мобильных платформ», — пояснили в МТУСИ.

К конкурентным преимуществам МП РЛС специалисты вуза относят скрытность работы за счёт использования шумоподобных сигналов, всенаправленные антенные элементы, оперативное развёртывание, низкую себестоимость, интеграцию приёмопередающих модулей на базе SDR-устройств (универсальные устройства с большим диапазоном принимаемых частот), а также уникальное программное обеспечение, разработанное преподавателями и студентами университета.

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Стоит отметить, что за новые технические решения, реализованные в МП РЛС, специалисты Московского технического университета связи и информатики в декабре прошлого года получили благодарность от замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.

В комментарии RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что разработки МТУСИ отражают потребности российских военнослужащих в зоне СВО.

«Я думаю, что это достаточно эффективные средства обнаружения небольших БПЛА. Благодаря им военнослужащие имеют возможность по-разному отреагировать на угрозу: применить ружья-антидроны, открыть огонь из стрелкового оружия или укрыться. Насыщенность беспилотниками в зоне боевых действий огромная, поэтому каждому, даже очень небольшому подразделению требуются переносные, лёгкие, малогабаритные устройства», — пояснил Матвийчук.

«Дополнительная защита»

Из компактных средств обнаружения малоразмерных БПЛА, помимо изделий МТУСИ, на «Армии-2023» была представлена и многофункциональная мобильная радиолокационная станция. Масса РЛС составляет 25 кг, что позволяет разместить её почти на любом носителе.

Станция разработана Рыбинским заводом приборостроения (РЗП) холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») на отечественной элементной базе. Она может обнаруживать дроны, которые находятся в режиме зависания, надводные и радиопрозрачные цели.

«Принцип работы основан на эффекте Доплера и обработке сигналов движущихся объектов или их движущихся частей. Станция способна по вращению винтов обнаруживать даже малозаметные БПЛА, находящиеся в режиме зависания. Кроме того, устройство можно применять для поиска наземных объектов», — говорится в сообщении «Ростеха».

Мини-РЛС для обнаружения малозаметных целей

© Росэлектроника

Отмечается, что мини-радар способен эффективно работать «даже при наличии множества целей в полосе обзора — например, когда дрон находится рядом со стаей птиц».

Как заявил журналистам генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев, станция может применяться в условиях плотной городской застройки и для охраны акваторий. Радар способен обнаружить миниатюрный БПЛА на расстоянии до 500 м.

«Кроме того, станция «видит» и радиопрозрачные цели, например аэростаты, что обеспечивает дополнительную защиту охраняемым объектам. В настоящий момент мы ведём работы по внедрению автоматического режима, а также интеграции модуля подавления БПЛА», — сказал Комогорцев.

Также «Росэлектроника» представила на «Армии-2023» антидронный комплекс «Серп-ВС5». Изделие представляет собой компактное средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которое в радиусе 5 км глушит сигналы GPS, ГЛОНАСС, Beidou и разрывает управление БПЛА по сети Wi-Fi.

Усовершенствованной версией комплекса является «Серп-ВС6», который уже начал поставляться в войска. Данное изделие отличает способность работать в диапазонах до 5,8 ГГц, что позволяет противодействовать не только гражданским беспилотникам, но и дронам специального назначения.

Ещё одной новинкой «Росэлектроники» является комплекс обнаружения и подавления БПЛА «Рать» на базе бронеавтомобиля СБА-70К4. Его радиолокационная станция способна обнаруживать дроны размером с птицу на расстоянии 4 км.

«Входящий в состав «Рати» комплекс обнаружения и подавления сканирует эфир в автоматическом режиме, распознаëт и разрывает каналы управления БПЛА в сфере радиусом до 1,5 км. Дополнительно на автомобиле установлен разведывательно-обзорный оптико-электронный комплекс для наблюдения и управления техникой в условиях нулевой видимости», — говорится в материалах «Ростеха».

Комплекс имеет две модификации. Первая вариация оснащается дистанционно управляемым боевым модулем с 30-мм пушкой и системой управления подрывом снарядов. Данное вооружение позволяет физически уничтожать цели на дистанциях до 4 км. Вторая вариация «Рати» использует для уничтожения БПЛА компактную лазерную установку. Она действует на дальности 1 км, ослепляя оптику и физически разрушая вражеский дрон.

Комплекс «Рать» с лазерной установкой

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

«Всё оборудование комплекса интегрировано в единую интеллектуальную бортовую информационно-управляющую систему. Данные от средств обнаружения и наблюдения поступают на центральный пульт управления, система обрабатывает параметры цели и предлагает оператору несколько вариантов дальнейших действий», — отмечают в «Ростехе».

Помимо этого, на полях «Армии-2023» был продемонстрирован комплекс всенаправленного действия «Купол». Система РЭБ создаёт над объектом защитную полусферу радиусом не менее 2 км, внутри которой блокируется управление дронами.

«Мобильный комплекс «Купол» позволяет мгновенно создавать непроницаемую для беспилотников защитную полусферу радиоподавления радиусом не менее 2 км одновременно в десяти частотных диапазонах. Это обеспечивает эффективное противодействие нарушителю вне зависимости от количества и направлений полëта БПЛА», — сообщается на сайте «Ростеха».

«Пробовать разные решения»

Как полагает Анатолий Матвийчук, российская армия нуждается в насыщении малогабаритными средствами борьбы с дронами. Широкая представленность подобных разработок на полях «Армии-2023» позволяет сделать вывод, что российские производители готовы удовлетворить потребности ВС РФ.

«Массированное применение беспилотников различного типа диктует необходимость использовать средства борьбы ровно в таком же масштабе. Защищать нужно и людей, и технику, и здания. Это трудная задача, универсальных и простых решений в этой области нет. В связи с этим необходимо пробовать разные решения, непременно проверяя их в реальных боевых условиях», — пояснил Матвийчук.

Как заявил в беседе с RT руководитель Центра поддержки оборонных инициатив Дмитрий Шуров, спецоперация послужила стимулом интенсивного совершенствования средств защиты от дронов. По словам эксперта, особое значение имеют не только малогабаритные комплексы обнаружения, но и компактная аппаратура подавления БПЛА.

«В сфере противодействия беспилотникам технологии развиваются стремительно, потому что в защите может нуждаться почти каждый пехотинец на линии боевого соприкосновения. В связи с этим крайне важно развивать производство внутри страны, полагаться на собственные технологии. Реальность такова, что БПЛА уносят много жизней. Вопрос эффективного противостояния дронам — сейчас один из первоочередных. Поэтому им серьёзно занимаются наши промышленники и волонтёры», — резюмировал Шуров.