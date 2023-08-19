«Технологии развиваются стремительно»: на «Армии-2023» представлены новые компактные средства борьбы с БПЛА
- Изделия МТУСИ на полях «Армия-2023»
- © МТУСИ
Специалисты Московского технического университета связи и информатики представили на форуме «Армия-2023» компактные средства обнаружения малоразмерных БПЛА.
«В этом году мы представляем на «Армии» две новейшие разработки, относящиеся к классу средств обнаружения БПЛА. Первое изделие — это карманное устройство обнаружения дронов под шифром «Лютик», оно уже используется нашими военнослужащими. Второе — многопозиционная радиолокационная система (МП РЛС) обнаружения малоразмерных БПЛА, представленная на стенде в виде макета одной приёмопередающей позиции», — сообщили RT в пресс-службе МТУСИ.
Карманное устройство обнаружения малоразмерных БПЛА внешне напоминает миниатюрную рацию. «Лютик» легко крепится к элементам снаряжения бойца и весит около 100 г. Изделие пеленгует сигналы дронов в диапазоне 2,4ГГц и является невидимым для радиоэлектронной разведки противника. Кроме того, как рассказали RT в МТУСИ, в ближайшее время специалисты разработают более совершенную модификацию, способную улавливать волны в диапазоне 5,8 ГГц.
При обнаружении беспилотника «Лютик» способен подавать разные сигналы: в зависимости от предпочтений заказчика на портативном радаре может производиться световой, вибрационный или звуковой сигнал.
«Карманный обнаружитель сканирует пространство на 360 градусов в радиусе до 100—150 м, причём листва и ветки деревьев не являются серьёзной помехой для эффективной работы «Лютика». Он одинаково хорошо подходит как для городских условий, что может быть актуально для сотрудников правоохранительных органов и охранных компаний, так и для полевых», — заявили в пресс-службе вуза.
Более широкими возможностями обладает МП РЛС с мощностью зондирующего сигнала в 5 Вт. Она способна обнаруживать малоразмерные БПЛА на дальности до 1 км. Устройство можно легко развернуть на местности, установить на транспортные средства, дома и любые иные охраняемые объекты.
«Мы рекомендуем заказчикам устанавливать систему из пяти приёмопередающих позиций по периметру контролируемой территории. Таким образом получается обеспечить дальность обнаружения до 5 км. Этого более чем достаточно. В целом данное изделие — больше стационарное решение, но мы прорабатываем вариант и для мобильных платформ», — пояснили в МТУСИ.
К конкурентным преимуществам МП РЛС специалисты вуза относят скрытность работы за счёт использования шумоподобных сигналов, всенаправленные антенные элементы, оперативное развёртывание, низкую себестоимость, интеграцию приёмопередающих модулей на базе SDR-устройств (универсальные устройства с большим диапазоном принимаемых частот), а также уникальное программное обеспечение, разработанное преподавателями и студентами университета.
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Стоит отметить, что за новые технические решения, реализованные в МП РЛС, специалисты Московского технического университета связи и информатики в декабре прошлого года получили благодарность от замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.
В комментарии RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что разработки МТУСИ отражают потребности российских военнослужащих в зоне СВО.
«Я думаю, что это достаточно эффективные средства обнаружения небольших БПЛА. Благодаря им военнослужащие имеют возможность по-разному отреагировать на угрозу: применить ружья-антидроны, открыть огонь из стрелкового оружия или укрыться. Насыщенность беспилотниками в зоне боевых действий огромная, поэтому каждому, даже очень небольшому подразделению требуются переносные, лёгкие, малогабаритные устройства», — пояснил Матвийчук.
«Дополнительная защита»
Из компактных средств обнаружения малоразмерных БПЛА, помимо изделий МТУСИ, на «Армии-2023» была представлена и многофункциональная мобильная радиолокационная станция. Масса РЛС составляет 25 кг, что позволяет разместить её почти на любом носителе.
Станция разработана Рыбинским заводом приборостроения (РЗП) холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») на отечественной элементной базе. Она может обнаруживать дроны, которые находятся в режиме зависания, надводные и радиопрозрачные цели.
«Принцип работы основан на эффекте Доплера и обработке сигналов движущихся объектов или их движущихся частей. Станция способна по вращению винтов обнаруживать даже малозаметные БПЛА, находящиеся в режиме зависания. Кроме того, устройство можно применять для поиска наземных объектов», — говорится в сообщении «Ростеха».
- Мини-РЛС для обнаружения малозаметных целей
- © Росэлектроника
Отмечается, что мини-радар способен эффективно работать «даже при наличии множества целей в полосе обзора — например, когда дрон находится рядом со стаей птиц».
Как заявил журналистам генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев, станция может применяться в условиях плотной городской застройки и для охраны акваторий. Радар способен обнаружить миниатюрный БПЛА на расстоянии до 500 м.
«Кроме того, станция «видит» и радиопрозрачные цели, например аэростаты, что обеспечивает дополнительную защиту охраняемым объектам. В настоящий момент мы ведём работы по внедрению автоматического режима, а также интеграции модуля подавления БПЛА», — сказал Комогорцев.
Также «Росэлектроника» представила на «Армии-2023» антидронный комплекс «Серп-ВС5». Изделие представляет собой компактное средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которое в радиусе 5 км глушит сигналы GPS, ГЛОНАСС, Beidou и разрывает управление БПЛА по сети Wi-Fi.
Усовершенствованной версией комплекса является «Серп-ВС6», который уже начал поставляться в войска. Данное изделие отличает способность работать в диапазонах до 5,8 ГГц, что позволяет противодействовать не только гражданским беспилотникам, но и дронам специального назначения.
Ещё одной новинкой «Росэлектроники» является комплекс обнаружения и подавления БПЛА «Рать» на базе бронеавтомобиля СБА-70К4. Его радиолокационная станция способна обнаруживать дроны размером с птицу на расстоянии 4 км.
«Входящий в состав «Рати» комплекс обнаружения и подавления сканирует эфир в автоматическом режиме, распознаëт и разрывает каналы управления БПЛА в сфере радиусом до 1,5 км. Дополнительно на автомобиле установлен разведывательно-обзорный оптико-электронный комплекс для наблюдения и управления техникой в условиях нулевой видимости», — говорится в материалах «Ростеха».
Комплекс имеет две модификации. Первая вариация оснащается дистанционно управляемым боевым модулем с 30-мм пушкой и системой управления подрывом снарядов. Данное вооружение позволяет физически уничтожать цели на дистанциях до 4 км. Вторая вариация «Рати» использует для уничтожения БПЛА компактную лазерную установку. Она действует на дальности 1 км, ослепляя оптику и физически разрушая вражеский дрон.
- Комплекс «Рать» с лазерной установкой
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
«Всё оборудование комплекса интегрировано в единую интеллектуальную бортовую информационно-управляющую систему. Данные от средств обнаружения и наблюдения поступают на центральный пульт управления, система обрабатывает параметры цели и предлагает оператору несколько вариантов дальнейших действий», — отмечают в «Ростехе».
Помимо этого, на полях «Армии-2023» был продемонстрирован комплекс всенаправленного действия «Купол». Система РЭБ создаёт над объектом защитную полусферу радиусом не менее 2 км, внутри которой блокируется управление дронами.
«Мобильный комплекс «Купол» позволяет мгновенно создавать непроницаемую для беспилотников защитную полусферу радиоподавления радиусом не менее 2 км одновременно в десяти частотных диапазонах. Это обеспечивает эффективное противодействие нарушителю вне зависимости от количества и направлений полëта БПЛА», — сообщается на сайте «Ростеха».
«Пробовать разные решения»
Как полагает Анатолий Матвийчук, российская армия нуждается в насыщении малогабаритными средствами борьбы с дронами. Широкая представленность подобных разработок на полях «Армии-2023» позволяет сделать вывод, что российские производители готовы удовлетворить потребности ВС РФ.
«Массированное применение беспилотников различного типа диктует необходимость использовать средства борьбы ровно в таком же масштабе. Защищать нужно и людей, и технику, и здания. Это трудная задача, универсальных и простых решений в этой области нет. В связи с этим необходимо пробовать разные решения, непременно проверяя их в реальных боевых условиях», — пояснил Матвийчук.
Как заявил в беседе с RT руководитель Центра поддержки оборонных инициатив Дмитрий Шуров, спецоперация послужила стимулом интенсивного совершенствования средств защиты от дронов. По словам эксперта, особое значение имеют не только малогабаритные комплексы обнаружения, но и компактная аппаратура подавления БПЛА.
«В сфере противодействия беспилотникам технологии развиваются стремительно, потому что в защите может нуждаться почти каждый пехотинец на линии боевого соприкосновения. В связи с этим крайне важно развивать производство внутри страны, полагаться на собственные технологии. Реальность такова, что БПЛА уносят много жизней. Вопрос эффективного противостояния дронам — сейчас один из первоочередных. Поэтому им серьёзно занимаются наши промышленники и волонтёры», — резюмировал Шуров.
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