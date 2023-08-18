«Достойные лётные характеристики»: FPV-дрон «Комар» получит российский электродвигатель

Семейство применяемых в спецоперации FPV-дронов «Комар» будет оснащаться отечественными электродвигателями, рассказал RT ведущий конструктор и соучредитель компании «Тактические идеи» Дмитрий Савченков на полях форума «Армия-2023». «Комар» представляет собой многофункциональную платформу, которая легко адаптируется под три основные задачи: разведка, сброс осколочных боеприпасов и доставка кумулятивного снаряда от РПГ-7. В этом году FPV-технологиям на «Армии-2023» уделяется особое внимание. По словам экспертов, FPV-беспилотники превратились в эффективное оружие на ближних дистанциях.

В ближайшее время линейка FPV-дронов «Комар» будет выпускаться с отечественными электродвигателями. Об этом на полях форума «Армия-2023» рассказал RT ведущий конструктор, соучредитель компании «Тактические идеи» (Ижевск) Дмитрий Савченков.

«На нашем предприятии развёрнуто сборочное производство FPV-дронов «Комар» для нужд бойцов в зоне СВО. Однако мы наращиваем компетенции и как разработчик комплектующих для беспилотников. Сами изготавливаем часть электронного оборудования и создали собственный прототип электродвигателя. До конца года планируем запустить его производство, чтобы не зависеть от сужающихся предложений на открытом рынке», — сказал Савченков.

Как пояснил специалист, «Комар» представляет собой многофункциональную платформу, которая в сжатые сроки адаптируется под три основные задачи: разведка и наблюдение, сброс осколочных боеприпасов калибра 30 мм и 40 мм (ВОГов) и доставка кумулятивного снаряда от РПГ-7.

Линейка FPV-дронов «Комар» (в центре носитель снаряда от РПГ-7)

© «Тактические идеи»

В комментарии RT соучредитель «Тактических идей» Егор Столбов заявил, что большие преимущества «Комару» даёт уникальная поворотная видеокамера, которая позволяет оператору наблюдать почти всё окружающее пространство.

«На большинстве FPV-дронов камера позволяет видеть сектор в пределах 45 градусов, тогда как на «Комарах» обзор почти неограничен. Это даёт хорошую ситуационную осведомлённость, облегчает навигацию на местности и выполнение ударных функций — например, сброса ВОГов», — пояснил Столбов.

«Комар» способен поднимать в воздух от 1,5 до 2,5 кг боевой нагрузки, максимальная дальность его полёта составляет 10 км, предельное время нахождения в воздухе — 30 минут.

«У «Комара» достойные лётные характеристики. Он может вести разведку на дистанции до 10 км и нести штатную боевую нагрузку массой 1,5 кг на расстояние до 10 км. Если требуется поразить пехоту, то в зоне СВО чаще всего применяется дрон для сброса ВОГов, для удара по военной технике — доставщик выстрела от РПГ-7, который позволяет бить по наименее защищённым местам танков и бронемашин», — добавил Столбов.

«Летающий монстр»

Как отмечается в материалах Минобороны РФ, беспилотники, в которых реализованы технологии FPV (First Person View — «вид от первого лица»), превратились в эффективное средство разведки, корректировки огня и поражения целей на тактической глубине. В ударном исполнении эти аппараты широко применяются российскими войсками для уничтожения пехоты, укреплений, артиллерии и бронетехники ВСУ.

«С помощью специальных очков, в которые встроен экран, оператор дрона видит пространство перед БПЛА. Его помощник запускает беспилотник и отслеживает направление полёта, чтобы ориентировать и корректировать работу. Этот летающий монстр может влететь в занятое противником здание, выявить его позиции, склады с боеприпасами и сдетонировать», — сообщается на сайте военного ведомства РФ.

Отмечается, что управление FPV-дроном осуществляется «от первого лица в специальных видеоочках при помощи пульта». К преимуществам этой техники военные относят удобство ориентации в пространстве, манёвренность и скорость, которая в несколько раз выше скорости обычных квадрокоптеров.

«Оператор ведёт коптер на минимальной высоте, едва не задевая верхушки деревьев. Видео обрывается, когда дрон превращается в снаряд и на огромной скорости врезается во вражеские позиции», — поясняют в МО РФ.

В этом году на форуме «Армия» тематике FPV-дронов уделяется особое внимание. Как сообщил 17 августа начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Александр Осадчук, впервые на выставке проводится «расширенный комплекс мероприятий», который включает экспозицию БПЛА, научно-деловую программу, соревнования и мастер-классы по выполнению практических заданий по пилотированию FPV-дронов.

Операторы получили возможность отработать навыки управления беспилотными летательными аппаратами в «условиях сложной радиоэлектронной обстановки» и с использованием методов, апробированных в реальной боевой обстановке.

«51 компания-производитель представила свои образцы на выставочной площадке в демо-центре парка «Патриот». Гостям на форуме покажут более 100 экспонатов, проведут мастер-классы, на которых продемонстрируют процесс сборки дронов», — рассказал Осадчук.

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На различных площадках «Армии-2023» представлено достаточно большое количество FPV-дронов, многие из которых активно применяются в зоне СВО. В частности, на выставке продемонстрирована линейка боевых аппаратов «Джокер», разработанная Центром комплексных беспилотных решений (ЦКБР). Эти БПЛА используются с самого начала боевых действий против ВСУ.

Новейшая модель в семействе «Джокер» — аппарат «Ультиматум». Он предназначен для разведки, охраны, корректировки артиллерийского огня, кроме того, «Ультиматум» может быть носителем спецоборудования и боевой части.

«Ультиматум» имеет драйвер управления полезной нагрузкой и отличается всепогодностью. FPV-дрон способен маневрировать с 3 кг полезной нагрузки, развивая при этом скорость до 200 км/ч. Для исключения подрыва на земле при снаряжении взрывным устройством БПЛА оснащается специальным контроллером.

«Сейчас боевые FPV-системы ЦКБР очень помогают в разведке, уничтожении различной техники ВСУ, при штурме укреплений на местности и в другой работе. «Джокеры» могут применяться из укрытий и транспорта. При этом FPV-расчёт очень тяжело обнаружить даже самыми современными средствами разведки», — заявил гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин в недавнем интервью RT.

Незадолго до старта форума глава предприятия сообщил, что «Джокеры» начали оснащаться гибернаторами — устройствами, погружающими FPV-дроны в спячку. Спящий режим, по словам Кузякина, «даёт возможность пилотам подготовить атаку заранее и действовать более неожиданно для неприятеля». Активация аппаратов происходит по команде оператора.

Также на «Армии-2023» представлены FPV-беспилотники оптико-механического конструкторского бюро «Астрон» холдинга «Швабе» (входит в «Ростех»). Так, дебютантом форума стал дрон-бомбардировщик «Гранат-ПГ», являющийся носителем противотанковой гранаты ПГ-7ВЛ калибра 93 мм. Боеприпас отличается мощной пробивной способностью, позволяющей успешно бороться даже с современными танками. Кумулятивная струя этого снаряда способна преодолевать не менее 500 мм гомогенной брони, эффективно разрушать кирпичные и железобетонные конструкции.

«Выстрел с противотанковой гранатой ПГ-7ВЛ оснащён кумулятивной боевой частью, позволяющей эффективно бороться с современными бронированными целями, укрепсооружениями и живой силой противника в зданиях из кирпича, железобетона и деревоземляных укрытиях», — сообщается на сайте Рособоронэкспорта.

Кадры уничтожения техники ВСУ операторами FPV-дронов

Максимальная полезная нагрузка «Гранат-ПГ» составляет 1,6 кг, радиус действия — до 5 км, скорость полёта — до 140 км/ч. Аппарат имеет тепловизионную камеру высокого разрешения, которая позволяет распознавать цели на дистанциях в сотни метров. Управление ударным дроном осуществляется по защищённым каналам связи.

Ещё одним детищем «Астрона», представленным на «Армии-2023», является FPV-разведчик «Курс». Этот аппарат оснащается тепловизионным оборудованием для круглосуточного обнаружения, распознавания и определения координат объектов противника. БПЛА может подниматься на высоту до 3 км и выполнять задачи на дальности 5 км.

Коварное оружие

Как полагают опрошенные RT эксперты, широкая представленность FPV-дронов на форуме «Армия-2023» — результат бурного развития этого сектора за последний год.

«В России до СВО FPV-технологии находились в зачаточном состоянии. Сейчас же FPV-дроны выпускает и постоянно совершенствует огромное количество предприятий. Продукцию в этом сегменте начинают производить и государственные компании», — заявил в беседе с RT генеральный директор АО «Аэрокон» авиационный эксперт Эдуард Багдасарян.

FPV-дрон «Комар»

© «Тактические идеи»

Аналогичной точки зрения придерживается директор компании «Центр беспилотной авиации», советник Российской инженерной академии Максим Кондратьев. По его словам, опыт СВО позволяет сделать вывод: FPV-дроны заняли нишу «эффективного оружия на оперативно-тактическом уровне».

«В этом году «Армия» показала, насколько много появилось новых производителей FPV-дронов. Эта отрасль динамично развивается из-за высокого спроса на такие БПЛА и наличия обратной связи с фронтом. В результате технические характеристики аппаратов постоянно улучшаются. FPV-дроны превращаются во всё более коварное оружие на дистанциях в несколько километров», — заключил Кондратьев.