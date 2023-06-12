Российские военные захватили два украинских FPV-дрона-камикадзе на Авдеевском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на Авдеевском направлении «при противодействии наступлению украинской хунты» ВС России изъяли гранатомёты западного производства, в частности производства ФРГ (модель AT4), пулемёт MG42 и боекомплект калибра 7,62 мм.
Кроме того, два дрона FPV были подавлены, захвачены и обезврежены.
Также уточняется, что часть трофеев была взята на отбитых у ВС Украины позициях, часть — во время противодействия попыткам ВСУ перейти в контрнаступление.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВС России нанесли ракетный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов украинской армии.