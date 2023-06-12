Российские военные захватили два украинских FPV-дрона-камикадзе на Авдеевском направлении

Подразделение группировки войск «Юг» ВС России, действующее на Авдеевском направлении, при помощи средств радиоэлектронной борьбы подавило и захватило два FPV-дрона-камикадзе ВСУ.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на Авдеевском направлении «при противодействии наступлению украинской хунты» ВС России изъяли гранатомёты западного производства, в частности производства ФРГ (модель AT4), пулемёт MG42 и боекомплект калибра 7,62 мм.

Кроме того, два дрона FPV были подавлены, захвачены и обезврежены.

Также уточняется, что часть трофеев была взята на отбитых у ВС Украины позициях, часть — во время противодействия попыткам ВСУ перейти в контрнаступление.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВС России нанесли ракетный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов украинской армии.