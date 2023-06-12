Минобороны: ВС России нанесли ракетный удар по местам дислокации резервов войск Украины

ВС России нанесли ракетный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов украинской армии.

Об этом пишет Министерство обороны России.

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что назначенные объекты поражены и цель удара достигнута.

Ранее министерство сообщило, что российские военные пресекли деятельность украинской ДРГ в районе Григоровки в ДНР.