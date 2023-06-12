Минобороны: ВС России нанесли ракетный удар по местам дислокации резервов войск Украины
- РИА Новости
Об этом пишет Министерство обороны России.
«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ», — сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что назначенные объекты поражены и цель удара достигнута.
Ранее министерство сообщило, что российские военные пресекли деятельность украинской ДРГ в районе Григоровки в ДНР.