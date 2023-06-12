Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минобороны: ВС России нанесли ракетный удар по местам дислокации резервов войск Украины

Короткая ссылка
ВС России нанесли ракетный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов украинской армии.
Минобороны: ВС России нанесли ракетный удар по местам дислокации резервов войск Украины
  • РИА Новости

Об этом пишет Министерство обороны России.

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что назначенные объекты поражены и цель удара достигнута.

Ранее министерство сообщило, что российские военные пресекли деятельность украинской ДРГ в районе Григоровки в ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить